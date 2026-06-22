Pehuajó: secuestran 14 motos y realizan varias aprehensiones en operativos policiales

La Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó llevó adelante en las últimas horas una serie de operativos preventivos y actuaciones judiciales en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con fuerzas descentralizadas, que derivaron en el secuestro de motocicletas, aprehensiones y labrado de infracciones.

En materia de tránsito, los controles desplegados en zonas estratégicas permitieron el secuestro de 14 motocicletas de distintas cilindradas. Según se informó, los rodados presentaban diversas irregularidades contempladas en la Ley Nacional de Tránsito y en las ordenanzas municipales vigentes. Durante los procedimientos también se confeccionaron actas a conductores que circulaban sin casco reglamentario. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas Local, en el marco de una política de refuerzo de la seguridad vial y prevención de siniestros.

Por otra parte, personal policial intervino ante un llamado al sistema de emergencias 911 por un hecho de incumplimiento de medidas cautelares en una causa por violencia familiar. En ese contexto, un hombre de 26 años intentó fugarse e ingresó sin autorización al patio de una vivienda lindera, donde fue finalmente reducido y aprehendido. El sujeto fue puesto a disposición de la UFI N.º 7.

Finalmente, en otro procedimiento, tres hombres fueron aprehendidos tras protagonizar disturbios en la vía pública y alterar el orden público. Tras cumplimentar los recaudos legales correspondientes, recuperaron posteriormente la libertad desde la seccional policial.