Solidaridad sin fronteras: Bragado organiza una campaña para asistir a familias venezolanas

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La comunidad venezolana de Bragado puso en marcha una campaña solidaria para reunir ayuda humanitaria destinada a personas afectadas por un presunto terremoto ocurrido en Venezuela. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la parroquia Santa Rosa de Lima, encabezada por el padre Mariano Cortés, y busca reunir alimentos, agua potable, medicamentos, ropa y otros elementos de primera necesidad.

Durante una entrevista en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Clara Pino, venezolana radicada en Bragado, explicó que la colecta nació como respuesta a la situación que, según indicó, atraviesan miles de familias en distintas regiones de su país.

“Lo que estamos solicitando es ayuda social y humanitaria en cuanto a medicina, agua potable, comida y ropa, porque hay muchas personas que están durmiendo a la intemperie”, señaló.

La campaña funciona con un centro de acopio en Bragado y está articulada con una red de voluntarios en la ciudad de Buenos Aires. Según explicó Pino, todo lo recolectado será trasladado a la cafetería Inverso Café, desde donde partirá un vuelo con ayuda humanitaria hacia Venezuela el próximo 7 de julio.

La organizadora destacó que vecinos de distintas localidades de la región también pueden colaborar acercando donaciones a Bragado para concentrar la asistencia en un único punto de envío.

Las donaciones se reciben en el estudio Clara Leshes, ubicado en Pellegrini 1475, hasta el 6 de julio. Además, quienes deseen realizar consultas o coordinar entregas pueden comunicarse al teléfono 2342-50-9520.

Una respuesta solidaria

Pino destacó la importante participación de la comunidad bragadense durante la primera jornada de la colecta.

“El argentino, cuando se trata de ayudar, siempre está presente. No imaginábamos una respuesta tan masiva. Llenamos dos camionetas con donaciones de ropa, agua, medicamentos y alimentos”, expresó.

La entrevistada también agradeció el respaldo recibido por parte de instituciones, comercios y empresas locales que colaboran con el traslado de la ayuda hasta Buenos Aires.

El impacto emocional

Radicada en Argentina desde 2019, Clara Pino contó que parte de su familia permanece en Caracas. Relató que, aunque sus seres queridos se encuentran a salvo, permanecen fuera de sus viviendas por temor a nuevas réplicas.

Además, valoró el acompañamiento espiritual brindado por la parroquia Santa Rosa de Lima, donde se celebró una misa por el pueblo venezolano y por las víctimas de la tragedia.

“Somos un pueblo de mucha fe y estamos convencidos de que Venezuela va a salir adelante con la ayuda de todos”, concluyó.