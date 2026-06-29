La Provincia bajo cero: el SMN alerta por varios días de frío intenso y heladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las advertencias y alertas por temperaturas extremadamente bajas que alcanzarán a todas las provincias del país durante el inicio de julio, en un contexto de un invierno que se presenta como uno de los más rigurosos de los últimos años.

Según informó el organismo, el avance de un sistema frontal desde la Patagonia provocará una nueva irrupción de aire frío que se extenderá sobre gran parte del territorio nacional. Como consecuencia, la región pampeana continuará registrando intensas heladas durante las primeras horas de la mañana, temperaturas máximas muy bajas y la posibilidad de nevadas en zonas serranas.

El SMN señaló además que “en los próximos días, desde Chubut hasta el norte argentino, se registrarán valores de hasta 4 °C por debajo de lo normal para esta época del año”. El pronóstico refleja un marcado descenso térmico que abarcará tanto el centro como el norte del país, donde incluso provincias acostumbradas a inviernos más moderados experimentarán jornadas con frío intenso.

A través de un mapa difundido por el organismo, se identificó con color violeta a las provincias que comenzarán julio bajo la influencia de esta masa de aire polar. De norte a sur, prácticamente toda la Argentina quedará bajo condiciones de temperaturas extremas.

Durante toda la semana, el SMN mantuvo vigentes alertas amarillas y naranjas por frío extremo en distintas regiones del país, incluidas provincias del norte argentino. Para el próximo fin de semana, la tendencia se mantendrá, con la posibilidad de heladas poco habituales en localidades de la Costa bonaerense e incluso algunas precipitaciones en sectores puntuales.

El organismo recordó que estas condiciones pueden representar un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables, entre ellos niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Ante este escenario, recomienda evitar la exposición prolongada al frío, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, utilizar ropa adecuada y prestar especial atención a quienes puedan necesitar asistencia.

El SMN también hizo un llamado a proteger a los animales de compañía, ya que las bajas temperaturas pueden afectar seriamente su salud. La recomendación es mantenerlos dentro de las viviendas o en espacios resguardados del viento y el frío, proporcionarles agua a temperatura ambiente y garantizar que cuenten con un lugar seco y cálido donde descansar.

Con el ingreso de esta nueva masa de aire polar, el inicio de julio estará marcado por jornadas de frío intenso en todo el país, por lo que las autoridades insisten en seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados sobre la evolución de los pronósticos y las alertas meteorológicas.