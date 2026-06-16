Nueve de Julio avanza hacia el cierre del basural a cielo abierto con una inversión en infraestructura ambiental

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La intendenta municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, suscribió un importante convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que permitirá financiar una nueva etapa del proyecto ambiental destinado al saneamiento y cierre progresivo del basural municipal.

La firma del acuerdo representa un paso fundamental dentro de una política sostenida de gestión de residuos y protección del ambiente que la administración municipal viene impulsando para mejorar la calidad de vida de los vecinos y brindar una solución definitiva a una problemática histórica del distrito.

A través de este convenio, la Provincia otorgará financiamiento al Municipio para la ejecución de la obra denominada “Celda Sanitaria – Colocación de Geomembrana”, una intervención estratégica que permitirá optimizar el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos.

La colocación de la geomembrana constituye una etapa esencial dentro del proyecto de relleno sanitario, ya que posibilita un manejo más seguro y controlado de los residuos, reduciendo el impacto ambiental y generando las condiciones necesarias para avanzar hacia el cierre definitivo del actual basural a cielo abierto.

La concreción de este acuerdo es el resultado de las gestiones realizadas por la intendenta Gentile ante organismos provinciales, con el objetivo de obtener los recursos necesarios para continuar desarrollando infraestructura ambiental en el distrito y dar respuesta a una demanda de larga data de la comunidad.

El proyecto se enmarca en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y contempla mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas que garantizarán la correcta aplicación de los fondos y el cumplimiento de las metas establecidas.

Asimismo, desde la Secretaría de Obras Públicas se avanzará en la adecuación y puesta en condiciones del terreno donde se llevará adelante la instalación de la geomembrana, una tarea indispensable para el inicio de la obra.

Desde el Municipio destacaron que este nuevo avance representa un paso concreto hacia la consolidación de un sistema de gestión de residuos más eficiente, seguro y sustentable. En ese sentido, remarcaron también la importancia de la participación ciudadana mediante la separación de residuos en origen, una herramienta fundamental para disminuir el volumen de desechos que llegan a disposición final, favorecer su recuperación y contribuir al cuidado del ambiente.

La administración municipal renovó además la convocatoria a los vecinos para fortalecer las prácticas de separación domiciliaria y reducir la generación de residuos, entendiendo que el compromiso colectivo resulta indispensable para acompañar las inversiones en infraestructura y construir una ciudad más limpia, ordenada y ambientalmente responsable.

La adquisición de la geomembrana y el acondicionamiento del predio constituyen pasos fundamentales para la futura puesta en marcha del relleno sanitario, una infraestructura que permitirá mejorar el tratamiento de los residuos y avanzar hacia el cierre del actual basural a cielo abierto, con beneficios directos para el ambiente y la calidad de vida de los vecinos.