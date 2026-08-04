Baja la presión por infecciones respiratorias en la Provincia, pero crecen los casos de triquinosis

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El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires publicó el Boletín Epidemiológico Nº 29, correspondiente al período comprendido entre el 15 y el 29 de julio de 2026, en el que se observa una disminución de las internaciones por infecciones respiratorias agudas (IRA), aunque advierte sobre el incremento de casos de triquinosis y confirma un caso de rabia animal en el municipio de Pilar.

Menos internaciones por enfermedades respiratorias

En relación con las infecciones respiratorias agudas, el informe señala que las internaciones y las detecciones virales en la provincia se mantienen en niveles bajos en comparación con los registros de 2024 y 2025.

A nivel nacional, la influenza A (H3N2) predominó entre las semanas epidemiológicas 10 y 22. Sin embargo, desde la semana 24 comenzó a observarse una mayor circulación de otros virus respiratorios, como el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), influenza B, metapneumovirus, SARS-CoV-2, parainfluenza y adenovirus.

En la Provincia de Buenos Aires, durante la semana epidemiológica 29 predominó el VSR entre los pacientes internados por IRA, especialmente en menores de dos años, luego del pico registrado en la semana 28. Además, desde la semana 26, la influenza B del linaje Victoria pasó a ser el principal virus influenza en circulación.

El Ministerio recordó que continúan en marcha las campañas de vacunación. La tercera campaña de inmunización contra el VSR para personas gestantes permanecerá vigente hasta el 31 de agosto y ya alcanzó las 51.259 dosis aplicadas. En tanto, la campaña de vacunación antigripal acumula 1.715.129 dosis administradas.

Fuerte incremento de casos de triquinosis

El boletín también advierte un importante aumento estacional de la triquinosis. Entre las semanas epidemiológicas 1 y 30 de 2026 se notificaron 381 casos sospechosos, de los cuales 268 fueron confirmados, uno probable y 95 permanecen en investigación.

La cifra representa un crecimiento significativo respecto al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 103 casos, con 58 confirmados.

Hasta el momento se confirmaron brotes en los partidos de General Rodríguez, Villarino, Punta Indio, General Madariaga, Pinamar, La Costa, Villa Gesell, Olavarría, Lincoln, Leandro N. Alem, Florentino Ameghino y General Pinto. Además, continúan bajo investigación posibles brotes en General Guido, Ayacucho, Maipú, Junín y La Plata.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de notificar rápidamente los casos sospechosos e identificar el origen de la infección, ya sea carne fresca o productos derivados contaminados, para evitar nuevos contagios.

Confirmaron un caso de rabia en un felino

Otro de los puntos destacados del informe es la confirmación de un caso de rabia en un felino asilvestrado hallado en el partido de Pilar.

El diagnóstico fue confirmado durante la semana epidemiológica 29 por el Laboratorio Nacional de Referencia INEI-ANLIS Malbrán. El animal presentaba síntomas neurológicos y había tenido contacto con dos personas, quienes recibieron el tratamiento antirrábico preventivo correspondiente.

Los estudios determinaron que el virus corresponde a la variante 4 de Tadarida brasiliensis, asociada a murciélagos insectívoros, lo que indica que el felino habría contraído la enfermedad tras un contacto previo con uno de estos animales.

Desde el Ministerio de Salud recordaron la importancia de mantener la vacunación antirrábica de perros y gatos al día y evitar el contacto con animales silvestres que presenten comportamientos inusuales.