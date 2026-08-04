Nueva venta de materiales reciclables desde la Planta de Reciclado de Nueve de Julio

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La Planta de Reciclado de la Municipalidad de Nueve de Julio concretó una nueva venta de materiales recuperados, reafirmando el compromiso con la gestión sustentable de los residuos y el cuidado del ambiente.

En esta oportunidad, se comercializaron 12.373 kilogramos de cartón y 3.248 kilogramos de envases tetra, materiales que fueron recuperados gracias al trabajo de clasificación y reciclado, evitando que más de 15 toneladas de residuos terminaran en el basural.

Desde el Municipio remarcaron que la separación de residuos en los hogares continúa siendo una herramienta fundamental para disminuir el volumen de basura que llega a disposición final. Esta práctica no solo favorece el reciclado y la reutilización de materiales, sino que también contribuye a reducir la contaminación y promover un manejo más eficiente de los residuos urbanos.

Las autoridades reiteraron la importancia de que los vecinos continúen separando los residuos reciclables en origen, ya que cada acción individual fortalece el sistema de recuperación de materiales y genera un impacto positivo en el ambiente y en la comunidad.