martes, agosto 4, 2026
13.9 C
Nueve de Julio
martes, agosto 4, 2026
13.9 C
Nueve de Julio
General

Nueva venta de materiales reciclables desde la Planta de Reciclado de Nueve de Julio

Se comercializaron más de 15 toneladas de cartón y envases tetra recuperados mediante la separación de residuos, una acción que contribuye a reducir el volumen de desechos destinados al basural y el impacto ambiental

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Planta de Reciclado de la Municipalidad de Nueve de Julio concretó una nueva venta de materiales recuperados, reafirmando el compromiso con la gestión sustentable de los residuos y el cuidado del ambiente.

En esta oportunidad, se comercializaron 12.373 kilogramos de cartón y 3.248 kilogramos de envases tetra, materiales que fueron recuperados gracias al trabajo de clasificación y reciclado, evitando que más de 15 toneladas de residuos terminaran en el basural.

Desde el Municipio remarcaron que la separación de residuos en los hogares continúa siendo una herramienta fundamental para disminuir el volumen de basura que llega a disposición final. Esta práctica no solo favorece el reciclado y la reutilización de materiales, sino que también contribuye a reducir la contaminación y promover un manejo más eficiente de los residuos urbanos.

Las autoridades reiteraron la importancia de que los vecinos continúen separando los residuos reciclables en origen, ya que cada acción individual fortalece el sistema de recuperación de materiales y genera un impacto positivo en el ambiente y en la comunidad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6303

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR