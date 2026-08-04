Nueve de Julio se moviliza contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una entrevista concedida al programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Guillermo Hough, integrante de ConCiencia Agroecológica, brindó detalles de la movilización convocada para este miércoles 6 de agosto, a las 13, en Plaza Belgrano de Nueve de Julio, en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La convocatoria es impulsada por la Asamblea por el Agua, ConCiencia Agroecológica y Guardianes de la Ecología, en el marco de una jornada nacional de protesta que se desarrollará en distintas ciudades del país.

Durante la entrevista, Hough sostuvo que las organizaciones consideran que el proyecto “tiene un nombre engañoso”, ya que el derecho a la propiedad privada “ya está garantizado por la Constitución Nacional”, mientras que, según afirmó, la iniciativa modifica normas vinculadas con la protección ambiental y la soberanía sobre los recursos naturales.

El referente ambiental explicó que la preocupación se centra en cuatro aspectos principales.

El primero es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Según indicó, la legislación actual impide durante un período prolongado cambiar el destino de tierras afectadas por incendios, una medida creada para evitar que se provoquen quemas intencionales con fines inmobiliarios o comerciales. A su entender, reducir esas restricciones podría facilitar ese tipo de prácticas.

El segundo punto se relaciona con la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en sectores ubicados sobre ríos, lagos y arroyos. Hough advirtió que ello podría limitar el acceso público a esos espacios y comprometer áreas de alto valor ambiental.

El tercer aspecto mencionado corresponde a las zonas de frontera. En ese sentido, sostuvo que flexibilizar la adquisición de inmuebles por parte de capitales extranjeros en regiones limítrofes podría afectar la protección de recursos estratégicos, como las reservas de agua, además de representar un desafío para el control territorial.

Finalmente, cuestionó los cambios propuestos en la Ley de Tierras Rurales, que actualmente establece límites a la cantidad de superficie que puede quedar en manos extranjeras. Como ejemplo mencionó el caso de Puerto Libertad, en Misiones, donde una empresa forestal posee unas 62.000 hectáreas alrededor de la ciudad, situación que, según explicó, dificulta incluso proyectos de desarrollo impulsados por el propio municipio.

Durante el diálogo en Despertate, Hough también señaló que distintas organizaciones sociales y ambientales de todo el país impulsan acciones para expresar su rechazo a la iniciativa y remarcó que la convocatoria en Nueve de Julio será abierta a toda la comunidad.

La actividad comenzará a las 13 horas en Plaza Belgrano, donde está previsto realizar un bocinazo y habilitar un micrófono abierto para que los vecinos puedan expresar sus opiniones sobre el proyecto de ley.

Finalmente, adelantó Hough, las movilizaciones se replicarán en distintas ciudades del país y buscarán visibilizar el rechazo de organizaciones ambientales y ciudadanos ante una iniciativa que consideran de fuerte impacto sobre la protección de los recursos naturales y el ordenamiento territorial.