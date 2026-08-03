Mariano Navone mostró toda su jerarquía y avanzó en el Masters 1000 de Montreal

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Después de una jornada marcada por las suspensiones a causa de la lluvia, el argentino Mariano Navone, oriundo de Nueve de Julio, logró una gran victoria sobre el italiano Matteo Berrettini y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal, tras imponerse en un intenso encuentro por 6-3, 6-7 (7-5) y 6-3

El partido, que había sufrido dos interrupciones por las inclemencias del tiempo, exigió al máximo la concentración y el temple de ambos tenistas. En ese contexto, Navone volvió a demostrar el gran momento que atraviesa y la evolución que viene mostrando en el circuito ATP, dejando en el camino a un rival de enorme experiencia y jerarquía.

El nuevejuliense comenzó el encuentro con autoridad. Muy sólido desde el fondo de la cancha, preciso con su derecha y aprovechando cada oportunidad para quebrar el servicio de Berrettini, se quedó con el primer set por 6-3, imponiendo su ritmo y mostrando un tenis de alto nivel.

El segundo parcial fue mucho más equilibrado. Ambos sostuvieron sus servicios y el desenlace llegó en un intenso tie-break, donde el italiano logró imponerse 7-6 igualando el partido luego de más de dos horas de juego. Pese al golpe anímico de perder un set tan parejo, Navone no bajó la intensidad ni perdió la concentración.

Lejos de sentir el impacto, el representante de Nueve de Julio salió decidido a recuperar el protagonismo en el capítulo definitivo. Con una gran fortaleza mental, movilidad y consistencia desde la línea de base, volvió a dominar las acciones, consiguió el quiebre decisivo y cerró el tercer set por 6-3, desatando su festejo y asegurando su clasificación a la siguiente instancia.

La victoria tiene un valor especial no solo por tratarse de un torneo de la categoría Masters 1000, sino también porque fue conseguida frente a un rival del calibre de Matteo Berrettini, ex Top 10 del mundo y uno de los jugadores más peligrosos del circuito cuando encuentra su mejor versión.

Navone confirmó una vez más que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su tenis fue sólido, inteligente y agresivo en los momentos importantes, mostrando personalidad para sobreponerse a las interrupciones por lluvia y a la pérdida del segundo set. El argentino dejó en claro por qué continúa afianzándose entre los mejores del ranking mundial y por qué es una de las grandes esperanzas del tenis nacional.

Con este triunfo, Mariano Navone sigue en carrera en el Masters 1000 de Montreal, sumando una victoria de enorme prestigio que fortalece su confianza de cara a los próximos compromisos de la gira norteamericana y alimenta la ilusión de seguir avanzando en uno de los torneos más importantes de la temporada.

Mañana, el rival de Mariano Navone será el francés Valentin Vacherot.