El Día de las Infancias tendrá un gran festejo en Plaza Belgrano con actividades para toda la familia

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Con una amplia propuesta de actividades recreativas, deportivas y culturales, el sábado 16 de agosto se llevará adelante el gran festejo por el Día de las Infancias en Plaza Belgrano. La jornada, abierta a toda la comunidad, se desarrollará entre las 14 y las 18 horas y buscará reunir a familias, instituciones y organizaciones en una tarde de encuentro y diversión.

A la vez, la convocatoria permanece abierta para clubes, instituciones y espacios que durante todo el año desarrollan actividades destinadas a niñas y niños, con el objetivo de que puedan mostrar su trabajo y formar parte de una celebración que también busca visibilizar las propuestas que existen en el distrito.

Como parte de la convocatoria, el municipio invita especialmente a los más pequeños a asistir con sus monopatines, triciclos y bicicletas para disfrutar de una tarde de juegos al aire libre. También alentó a las familias y vecinos a llevar reposeras y equipos de mate para compartir una jornada de encuentro, recreación y celebración en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.