José María Giuliodoro: “La telemedicina necesita reglas claras para proteger a los pacientes”

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Durante una entrevista en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el médico José María Giuliodoro confirmó que expondrá en la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante de Nueve de Julio con el objetivo de presentar una propuesta orientada a establecer un marco regulatorio para los servicios de telemedicina que funcionan en el distrito.

El pediatra aclaró que su planteo “no está en contra de la telemedicina”, sino que busca acompañar un avance tecnológico que considera inevitable, pero que, a su entender, debe contar con normas claras que protejan tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. Señaló que actualmente existen vacíos regulatorios respecto de la matriculación de los médicos que prestan servicios a distancia, la responsabilidad profesional, la privacidad de las historias clínicas digitales y la cobertura legal ante eventuales conflictos.

Giuliodoro destacó que la telemedicina entre profesionales y grandes centros de referencia representa una herramienta de enorme utilidad, especialmente para consultas especializadas y ateneos médicos. Sin embargo, sostuvo que la consulta virtual directa con pacientes requiere controles específicos y una regulación que hoy todavía no existe a nivel nacional ni provincial.

Durante el diálogo también expresó su preocupación por lo que definió como una “banalización de la medicina”, remarcando la importancia de preservar la relación médico-paciente, la ética profesional y la humanización de la atención sanitaria. En ese sentido, consideró que la tecnología debe complementar, pero nunca reemplazar, el contacto clínico cuando las circunstancias lo requieren.

La propuesta que presentará contempla la creación de mecanismos locales de registro y control, además de promover que parte de los recursos generados por este tipo de servicios puedan destinarse al fortalecimiento del sistema de salud rural del distrito. Asimismo, planteó la necesidad de debatir aspectos vinculados con la responsabilidad civil, la cobertura de riesgos, la situación laboral de los profesionales y la transparencia en la prestación del servicio.

Finalmente, Giuliodoro agradeció la posibilidad de utilizar la Banca Ciudadana y sostuvo que el objetivo de la iniciativa es abrir un debate amplio y constructivo. “No se trata de estar en contra de la innovación, sino de garantizar que el desarrollo de la telemedicina se realice con seguridad, responsabilidad y en beneficio de toda la comunidad”, expresó durante la entrevista.