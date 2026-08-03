Día Nacional de la Pesca Deportiva: Germán Pérez destacó la pasión, el aprendizaje y el futuro de la actividad en Nueve de Julio

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En el marco del Día Nacional de la Pesca Deportiva, que se conmemora cada 3 de agosto, el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, recibió al pescador Germán Pérez, quien compartió su experiencia en la disciplina y reflexionó sobre la actualidad de una actividad que combina técnica, conocimiento, entrenamiento y respeto por el ambiente.

Durante la entrevista, el conductor Gustavo Arce recordó con emoción la figura de Ricardo Pérez, histórico referente de la pesca deportiva en 9 de Julio, impulsor de torneos y formador de varias generaciones de pescadores.

“Mi padre nos incentivó desde chicos, junto a otros grandes pescadores como Pichón Cañamera y Raúl Della Penna. Ellos fueron quienes nos transmitieron esta pasión”, expresó Germán Pérez.

Mucho más que lanzar una caña

Pérez explicó que la pesca deportiva difiere de la pesca recreativa tradicional porque requiere una importante preparación técnica.

“Hay que preparar los equipos, las líneas, la carnada y también la parte mental. Cada lugar requiere una línea distinta y una estrategia diferente. La experiencia y el entrenamiento son fundamentales”, señaló.

Asimismo, explicó que en la mayoría de los torneos modernos se practica la modalidad de captura y devolución, aunque reconoció que algunos ejemplares no logran sobrevivir al proceso.

“La idea es preservar el recurso. Siempre se devuelve la mayor cantidad posible de peces al agua”, indicó.

Nueve de Julio, una ciudad con tradición pesquera

El pescador destacó que 9 de Julio cuenta con una importante comunidad de aficionados.

“Hay muchísima gente que pesca. En torneos somos menos porque demanda tiempo y también recursos económicos, pero el nivel de los pescadores de la ciudad es muy bueno”, afirmó.

Actualmente, Germán Pérez integra el equipo del Club de Pesca Santa Teresita de Mar del Plata, junto a su hermano Javier Pérez y Esteban Husy, participando durante todo el año en competencias provinciales.

La estrategia que sorprendió a 170 pescadores

Uno de los momentos más destacados de la charla fue el recuerdo de un campeonato disputado en la Escollera Sur de Mar del Plata.

Durante los entrenamientos, Javier Pérez detectó que la pesca no se encontraba en el fondo sino en media agua, utilizando una técnica denominada “pesca de vuelo”.

Mientras los 170 competidores preparaban equipos para pescar de fondo, únicamente los hermanos Pérez comenzaron el torneo utilizando esa modalidad.

“En el primer lanzamiento Javier sacó un doblete y yo otro pez. Ahí todos tuvieron que cambiar de equipo. Son esas cosas que aparecen en los entrenamientos y que después terminan definiendo un campeonato”, relató.

La anécdota sirvió para remarcar que en la pesca deportiva no alcanza con la suerte.

“Siempre prevalece el estudio del lugar, la experiencia y el entrenamiento”, resumió.

Los mejores destinos para los pescadores de la región

Consultado sobre los lugares preferidos por los pescadores de 9 de Julio, Pérez explicó que las principales lagunas elegidas para el pejerrey son:

Trenque Lauquen.

Cuero de Zorro.

Cochicó.

Guaminí.

Las lagunas de Junín.

También destacó la recuperación de los espejos de agua de Junín luego del regreso de las lluvias.

“Volvió el agua y volvió mucho pescado. Hoy es una muy buena alternativa para los pescadores”, comentó.

Además recordó que muchos aficionados viajan hacia los ríos de Corrientes y la Mesopotamia para practicar la pesca del dorado, mientras que San Blas continúa siendo uno de los destinos históricos más elegidos del país.

El regreso de especies y el cuidado del recurso

Pérez explicó que la recuperación de los niveles de agua también favoreció el regreso de especies como la tararira en la región.

Sin embargo, advirtió sobre uno de los principales problemas que enfrenta la pesca deportiva: la depredación mediante redes.

“A caña no se termina una laguna. El problema aparece cuando se pesca con redes de manera intensiva. Ahí es cuando disminuye notablemente la calidad y la cantidad de peces”, sostuvo.

También valoró el trabajo de aficionados que impulsan la siembra de alevinos provenientes de la estación de piscicultura de Chascomús para recuperar lagunas de la zona.

El desafío de recuperar el Club de Caza y Pesca

Sobre el final de la entrevista, Germán Pérez confirmó que existe un grupo de vecinos que trabaja para reflotar el histórico Club de Caza y Pesca de 9 de Julio.

Reconoció que el principal obstáculo es que la ciudad no cuenta con una laguna propia, una situación distinta a la de otras localidades bonaerenses donde los clubes desarrollan gran parte de su actividad.

“Estamos tratando de volver a organizar viajes de pesca y recuperar ese espacio para los pescadores. No es sencillo, pero hay ganas de hacerlo”, manifestó.

Cómo iniciarse en la pesca

Para quienes desean comenzar en la actividad, Pérez recomendó acercarse a las casas de pesca de la ciudad.

“Todos los comerciantes conocen del tema porque también son pescadores. Ellos pueden asesorar sobre el equipo adecuado según el tipo de pesca que quiera realizar cada persona”, concluyó.

La entrevista permitió celebrar el Día Nacional de la Pesca Deportiva poniendo en valor una actividad profundamente arraigada en Nueve de Julio, donde generaciones de pescadores mantienen viva una tradición que combina deporte, naturaleza, compañerismo y aprendizaje permanente.