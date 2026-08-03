Familias Solidarias: el Municipio impulsa un nuevo modelo de cuidado transitorio para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

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En una extensa entrevista brindada al programa “Despertate”, que se emite por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, junto a la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, María Juliana Longono, explicaron la importancia del programa de Familias Solidarias, una iniciativa que busca ofrecer un entorno familiar transitorio a niños, niñas y adolescentes que atraviesan medidas de protección, mientras el Estado trabaja en la restitución de sus derechos.

Durante el diálogo, Longono —quien asumió el cargo a principios de mayo— destacó que llegó a la Subsecretaría para fortalecer un equipo de trabajo que ya venía desarrollando una importante tarea en el distrito.

“Encontré equipos muy comprometidos con su función. Mi objetivo es fortalecer ese trabajo cotidiano, acompañando a profesionales que vienen desempeñándose con gran responsabilidad”, señaló.

La funcionaria, abogada y con once años de experiencia en el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, remarcó que el abordaje de esta problemática requiere formación, empatía y capacidad para tomar decisiones complejas, siempre priorizando el interés superior del niño.

Un convenio que cambia el paradigma

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la reciente firma del convenio entre el Municipio de Nueve de Julio y la Provincia de Buenos Aires para implementar el programa Familias Solidarias.

María Márquez explicó que la iniciativa forma parte de una transformación que viene desarrollándose en distintos municipios de la provincia y que apunta a reemplazar progresivamente la institucionalización por entornos familiares de cuidado.

El convenio contempla inicialmente tres plazas destinadas a niños, niñas o adolescentes que, por una medida excepcional de protección, deban ser separados transitoriamente de su grupo familiar.

La diferencia fundamental radica en que, mientras el Servicio Local y los organismos judiciales trabajan para que esos niños puedan regresar con su familia de origen, el tránsito se desarrolla dentro de un hogar, evitando la permanencia en instituciones.

Según explicó la secretaria, el objetivo principal es garantizar un ámbito afectivo, seguro y contenido durante ese proceso.

La familia solidaria no reemplaza a la familia de origen

Uno de los aspectos más destacados por las funcionarias fue aclarar el verdadero alcance del programa.

Las familias solidarias no adoptan ni reemplazan a la familia biológica.

Su función consiste exclusivamente en brindar alojamiento, acompañamiento y contención durante un período determinado, mientras se resuelve judicialmente la situación del niño.

Longono explicó que, una vez finalizada la medida de protección, ese vínculo afectivo puede mantenerse como un referente comunitario para el niño o adolescente, aunque nunca podrá derivar en una adopción por parte de esa familia.

Precisamente, uno de los requisitos para integrar el programa es no estar inscripto en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Un trabajo articulado entre múltiples organismos

Las responsables del área insistieron en que las decisiones vinculadas con la protección de niños y adolescentes no dependen únicamente del Municipio.

En ese sentido explicaron que intervienen de manera coordinada el Servicio Local, el Servicio Zonal de Niñez, el Organismo Provincial, el Poder Judicial, los juzgados de familia y diferentes organismos como Salud y Educación.

Las medidas adoptadas son posteriormente evaluadas por la Justicia, siendo el juez quien define finalmente si corresponde el regreso del niño a su familia, una guarda institucional, una familia de tránsito o, eventualmente, la declaración de adoptabilidad.

“El Servicio Local no toma decisiones de manera aislada; todo el proceso está supervisado por distintos organismos y la resolución final siempre corresponde al Poder Judicial”, remarcaron.

La importancia del secreto profesional

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la exposición pública que muchas veces adquieren los casos vinculados a la niñez.

Las funcionarias manifestaron preocupación por las opiniones vertidas en redes sociales y medios de comunicación cuando aún existen procesos judiciales en curso.

Explicaron que el equipo técnico no puede brindar detalles de las intervenciones debido al deber ético y legal de preservar la identidad y los derechos de los niños involucrados.

Advirtieron que la difusión irresponsable de información puede generar revictimización y perjudicar precisamente a quienes el sistema busca proteger.

Equipos preparados para una tarea compleja

Longono destacó además el compromiso del equipo interdisciplinario de la Subsecretaría, integrado por trabajadores sociales, psicólogos y abogados especializados en niñez.

Subrayó que se trata de profesionales que trabajan bajo un régimen de guardias permanentes y que la labor exige no solo conocimientos técnicos sino también una enorme vocación de servicio.

“Trabajamos con personas, no con papeles. Escuchamos, acompañamos, contenemos y eso requiere un compromiso permanente”, expresó.

Convocatoria abierta a la comunidad

Finalmente, María Márquez invitó a todos los vecinos que cumplan con los requisitos establecidos a acercarse a la Secretaría de Desarrollo Comunitario para recibir información sobre el programa Familias Solidarias.

Las funcionarias destacaron que cualquier persona o familia que reúna las condiciones puede convertirse en un hogar de tránsito y brindar una oportunidad invaluable a niños y adolescentes que atraviesan momentos de extrema vulnerabilidad.

“La solidaridad de la comunidad de Nueve de Julio siempre ha sido una fortaleza y hoy vuelve a ser fundamental para construir redes de cuidado que permitan garantizar derechos y ofrecer una infancia con mayor contención”, concluyeron.

Si lo deseás, también puedo adaptarla al formato de publicación web de Cadena Nueve, con copete, destacados, intertítulos y citas textuales.