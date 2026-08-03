Día Internacional de la Planificación Familiar: un derecho que aún no está garantizado para 270 millones de mujeres

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El Día Internacional de la Planificación Familiar pone el foco en uno de los pilares de la salud pública: el derecho de las personas a decidir de manera libre, responsable e informada si desean tener hijos, cuándo hacerlo y cuántos tener.

Aunque no forma parte del calendario oficial de las Naciones Unidas, la fecha es impulsada por ministerios de Salud, universidades y organizaciones especializadas en salud sexual y reproductiva de Iberoamérica para visibilizar una problemática que continúa vigente en numerosos países.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 270 millones de mujeres en el mundo desean evitar un embarazo, pero no cuentan con acceso a métodos anticonceptivos eficaces. De los 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, más de 1.100 millones necesitan servicios de planificación familiar y solo 842 millones utilizan algún método anticonceptivo moderno.

Un derecho reconocido desde 1968

El origen de esta conmemoración se remonta a la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán, en 1968, donde por primera vez se estableció que decidir libremente el número de hijos y el intervalo entre cada nacimiento constituye un derecho humano.

Ese reconocimiento modificó la mirada sobre la planificación familiar, dejando de ser una cuestión vinculada exclusivamente a políticas demográficas para convertirse en una responsabilidad de los Estados en materia de derechos, salud y acceso a la información.

Más que anticoncepción

Los especialistas destacan que la planificación familiar no se limita únicamente al uso de anticonceptivos.

También comprende el asesoramiento para quienes desean buscar un embarazo, el cuidado previo a la concepción, el tratamiento de problemas de fertilidad, el espaciamiento entre embarazos por razones de salud y el acompañamiento durante las distintas etapas de la vida reproductiva.

Por ese motivo, los servicios de planificación familiar están dirigidos tanto a quienes buscan evitar un embarazo como a quienes desean concretarlo en las mejores condiciones posibles.

Desigualdades que persisten

Las cifras muestran importantes diferencias entre regiones.

Mientras que cerca del 76% de las mujeres en edad reproductiva tienen cubiertas sus necesidades de planificación familiar mediante métodos modernos, en algunas zonas de África central y occidental la cobertura no alcanza el 50%.

En América Latina, aproximadamente el 67% de las mujeres utiliza métodos anticonceptivos modernos, aunque persisten brechas significativas entre áreas urbanas y rurales, además de elevados índices de embarazo adolescente.

En España, la necesidad insatisfecha de planificación familiar se ubica en torno al 3,9%, una de las más bajas de Europa, aunque el país enfrenta otro desafío: una de las tasas de natalidad más reducidas del continente y una maternidad cada vez más tardía.

Un beneficio para toda la sociedad

La evidencia científica demuestra que el acceso a servicios de planificación familiar contribuye a reducir la mortalidad materna, prevenir embarazos no intencionales y adolescentes, mejorar la continuidad educativa de las mujeres jóvenes y disminuir desigualdades sociales.

Los organismos internacionales coinciden en que se trata de una de las intervenciones sanitarias con mayor impacto y mejor relación entre costo y beneficio para los sistemas de salud.

Cómo contribuir

Los especialistas recomiendan acudir periódicamente a los servicios de planificación familiar para recibir asesoramiento profesional, revisar el método anticonceptivo según cada etapa de la vida y promover una educación sexual basada en información científica.

También destacan la importancia de involucrar a los hombres en las decisiones reproductivas y fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de la salud sexual.

A más de cinco décadas del reconocimiento de este derecho, el desafío continúa siendo garantizar que todas las personas puedan decidir sobre su proyecto de vida con igualdad de oportunidades, información adecuada y acceso a servicios de salud de calidad.