Ni Ni Fem se consagró campeón del Torneo Provincial Femenino de Newcom disputado en el CEF 101

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Este domingo, las instalaciones del CEF Nº 101 de 9 de Julio fueron escenario del Torneo Provincial Femenino de Newcom, una competencia que reunió a equipos de diferentes localidades bonaerenses y que tuvo como gran protagonista al conjunto Ni Ni Fem, que logró coronarse campeón jugando como local.

Luego de una extensa jornada de partidos, el equipo representante del CEF Nº 101 se quedó con el primer lugar del certamen, celebrando el título junto a familiares, compañeros y público que acompañó el desarrollo de la competencia.

El plantel campeón estuvo integrado por Paola Rosales, Silvina Errecarret, Corina Logioco, Verónica Carrara, Lorena Carrara, Florencia Fernández, María José Rolandelli y Alejandra Martínez, con el acompañamiento del Dr. Sebastián Palacios y Laura Villarreal.

La clasificación final del torneo fue la siguiente:

Ni Ni Fem (CEF 101-9 de Julio) Kosiukas (Atlético 9 de Julio) Club Independiente (Tandil) Las Fénix (Las Flores) Las Escorpionas (Carlos Tejedor)

De esta manera, el Newcom femenino de Nueve de Julio volvió a demostrar su crecimiento y nivel competitivo, con dos equipos locales ocupando los primeros lugares de un torneo provincial que reunió a destacadas formaciones de la región.