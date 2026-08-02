Petrecca presentó el programa provincial “Dibu” Martínez para fortalecer a los clubes de barrio bonaerenses

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El presidente del bloque de senadores del PRO en la provincia de Buenos Aires, Pablo Petrecca, presentó un proyecto de ley denominado “Programa Provincial Dibu”, una iniciativa destinada a promover la sustentabilidad y el fortalecimiento de los clubes de barrio, asociaciones civiles deportivas e instituciones deportivas sin fines de lucro de todo el territorio bonaerense.

El anuncio fue realizado durante la celebración por el centenario del Club Atlético Defensa Argentina, en la ciudad de Junín, donde el legislador destacó el papel que estas instituciones cumplen como espacios de inclusión, formación y contención social.

Según explicó Petrecca, el programa busca fomentar el desarrollo de los clubes, colaborar con el mantenimiento de su infraestructura y garantizar que continúen siendo ámbitos de educación no formal para niños, niñas y adolescentes.

“Este proyecto reafirma el compromiso del Estado con aquellas instituciones que, desde hace generaciones, educan, integran y transmiten los valores indispensables para una sociedad más libre, solidaria y democrática”, sostuvo.

Homenaje a Emiliano “Dibu” Martínez

El proyecto lleva el nombre del arquero campeón del mundo Emiliano “Dibu” Martínez como reconocimiento a sus orígenes en los clubes de barrio de Mar del Plata.

“Denominar a este programa con el nombre de ‘Dibu’ no es solo un homenaje al arquero campeón del mundo, sino un acto de justicia hacia sus raíces, donde clubes como General Urquiza, Talleres y San Isidro forjaron el carácter de quien hoy es un símbolo de resiliencia para todos los bonaerenses”, afirmó el senador.

La propuesta incorpora el concepto de “infraestructura humana”, inspirado en el denominado Método Scaloni, al considerar que el desarrollo deportivo depende también de contar con instituciones sólidas que brinden contención, pertenencia y oportunidades.

Financiamiento y asistencia

El proyecto contempla que los municipios que adhieran puedan destinar hasta el 5% de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo, sin afectar las partidas obligatorias destinadas a infraestructura escolar ni los fondos comprometidos para obras en establecimientos educativos.

Además, prevé que el programa pueda recibir donaciones y legados específicamente destinados a ese fin.

La iniciativa también propone crear unidades de asistencia técnica para acompañar a los clubes en su regularización administrativa y contable, incorporando mecanismos de transparencia, evaluaciones de impacto social y criterios de equidad territorial que prioricen a las instituciones ubicadas en zonas rurales y periféricas.

El rol social de los clubes

Durante la presentación, Petrecca remarcó que los clubes de barrio constituyen una herramienta clave para enfrentar problemáticas sociales, especialmente aquellas vinculadas a la salud mental y la inclusión de los jóvenes.

“En cada rincón de nuestra provincia, donde el Estado a veces tarda en llegar y el mercado no encuentra rentabilidad, hay un club de barrio sosteniendo la esperanza”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el deporte debe ser entendido como una política de salud pública y un espacio de integración capaz de ofrecer proyectos de vida frente a situaciones de vulnerabilidad.

Finalmente, el legislador destacó que fortalecer estas instituciones resulta estratégico frente a los desafíos sociales y tecnológicos actuales.

“Los clubes representan una de las expresiones más valiosas del entramado social. A través del deporte, la cultura y la participación comunitaria forman ciudadanos, promueven valores y complementan la educación formal, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo integral de las personas”, concluyó.