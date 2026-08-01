Recolección de residuos con servicio limitado por el paro nacional del lunes

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La Municipalidad de Nueve de Julio comunicó que el servicio de recolección de residuos se verá afectado por el paro nacional previsto para el próximo lunes 3 de agosto, debido a la adhesión de trabajadores a la medida de fuerza convocada a nivel nacional. Como consecuencia, la prestación se realizará de manera limitada.

En ese marco, las autoridades solicitaron especialmente a los vecinos de la Zona 1, comprendida entre la Ruta Provincial 65, calle Urquiza, Agustín Álvarez y Compairé, que no saquen residuos de carpido ni materiales reciclables durante el domingo, con el objetivo de evitar acumulaciones y complicaciones en la prestación del servicio.

Asimismo, se informó que el lunes también se verá afectada la recolección de residuos domiciliarios (bolsas de residuos) en toda la ciudad, por lo que se recomienda a la comunidad colaborar reduciendo al mínimo la disposición de residuos en la vía pública hasta la normalización del servicio.

Desde el municipio aclararon que la medida de fuerza responde a una convocatoria de alcance nacional y que excede la situación local. En ese sentido, recordaron que durante la última semana se alcanzó un acuerdo paritario que contempla una recomposición salarial por encima de la inflación, propuesta que fue aceptada por las tres organizaciones gremiales que representan a los trabajadores municipales.