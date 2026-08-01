Dolor en Parada Robles: siete vecinos murieron en un trágico choque sobre la Ruta Provincial 192

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La localidad de Parada Robles, en el partido de Exaltación de la Cruz, amaneció conmocionada tras la tragedia ocurrida alrededor de las 21 del viernes sobre la Ruta Provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en el límite entre Torres, partido de Luján, y Exaltación de la Cruz.

Por causas que son materia de investigación, un automóvil GMC Chevette, en el que viajaban ocho personas, impactó de manera frontal contra un camión Mercedes-Benz perteneciente a la empresa Tres Arroyos, que circulaba sin carga.

El siniestro se produjo en medio de una intensa tormenta que afectaba la región, con fuertes lluvias y escasa visibilidad, condiciones que complicaban la circulación sobre la ruta.

Como consecuencia del violento impacto, siete ocupantes del automóvil fallecieron en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Ramón Moreira (34), quien conducía el vehículo; Tamara Gildi Albarenque (37); Ludmila Frede (22); Santiago Frede (19); Milagros Moreira (16); Martina Moreira (11) y Josefina Moreira (10). Todos tenían domicilio en la localidad de Parada Robles.

El único sobreviviente del vehículo fue Ignacio Sobot (21), también vecino de Parada Robles, quien fue rescatado con vida entre los hierros retorcidos y trasladado de urgencia al Hospital San José de Capilla del Señor, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

En tanto, los ocupantes del camión, Juan Bautista Rodríguez (22) y Mariano Humberto Desandi (53), resultaron ilesos.

Tras el accidente, la Ruta Provincial 192 permaneció parcialmente cortada durante varias horas mientras trabajaban dotaciones de Bomberos Voluntarios de Luján y Exaltación de la Cruz, personal policial, ambulancias y peritos encargados de relevar la escena del siniestro.

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Nogueiras, de la Fiscalía de Exaltación de la Cruz. La causa fue caratulada como “Homicidio culposo”, mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias que derivaron en el trágico choque.

La noticia provocó una profunda consternación entre los vecinos de Parada Robles, donde varias de las víctimas eran ampliamente conocidas. Durante las próximas horas se espera que familiares, amigos e instituciones de la comunidad acompañen a las familias afectadas en medio del inmenso dolor que deja una de las peores tragedias viales registradas en la zona en los últimos años.