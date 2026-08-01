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Día de la Pachamama: una tradición ancestral que invita a agradecer a la Madre Tierra

Se celebra cada 1° de agosto donde la celebración, profundamente arraigada en la cultura de los pueblos originarios, se renueva este sábado con ceremonias, ofrendas y el tradicional ritual de la caña con ruda, donde además de su valor espiritual, la fecha propone una reflexión sobre el cuidado del ambiente y el respeto por las raíces culturales

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Cada 1° de agosto se celebra el Día de la Pachamama, una de las manifestaciones culturales y espirituales más importantes de los pueblos originarios de América del Sur. La jornada está dedicada a rendir homenaje a la Madre Tierra, agradecer por los frutos recibidos y pedir protección, salud y prosperidad para el nuevo ciclo.

Aunque sus raíces se encuentran principalmente en las comunidades andinas del norte argentino, Bolivia y Perú, con el paso del tiempo la conmemoración se extendió a todo el país, donde cada vez son más las familias e instituciones que mantienen viva esta tradición ancestral.

La palabra Pachamama, proveniente del idioma quechua, significa “Madre Tierra” y representa el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, entendida como fuente de vida, alimento y equilibrio. En este marco, durante la jornada se realizan distintas ceremonias de agradecimiento conocidas como corpachadas, que consisten en ofrecer alimentos, bebidas y otros elementos a la tierra como símbolo de reciprocidad y respeto.

Uno de los rituales más difundidos es el de la caña con ruda, una costumbre popular que indica beber tres tragos, siete sorbos o un vaso en ayunas durante la mañana del 1° de agosto. La tradición sostiene que este preparado ayuda a alejar los males del invierno, atraer la buena salud y la buena fortuna para el resto del año.

En distintas ciudades del país también se organizan encuentros culturales, ceremonias comunitarias, ferias de artesanos, expresiones musicales y actividades educativas destinadas a difundir el significado de esta fecha y fortalecer el reconocimiento de las culturas originarias.

Más allá de las creencias y los rituales, el Día de la Pachamama invita a detenerse por un momento para reflexionar sobre la relación con el ambiente y la necesidad de preservar los recursos naturales. En tiempos donde el cambio climático y el uso responsable del agua y la tierra forman parte de la agenda mundial, el mensaje de esta celebración cobra una renovada vigencia.

Cada 1° de agosto, la tradición vuelve a recordarnos que cuidar la tierra es también cuidar la vida, en un gesto de agradecimiento que atraviesa generaciones y continúa vigente como parte del patrimonio cultural de la Argentina.

 

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