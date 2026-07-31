Alerta a muy corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y posible caída de granizo en la región

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo N.º 3025 por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo para distintos partidos de la provincia de Buenos Aires.

El aviso alcanza a los distritos de 25 de Mayo, Alberti, Ayacucho, Azul, Bragado, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General Belgrano, General Viamonte, Junín, Las Flores, Navarro, Pila, Rauch, Rojas, Roque Pérez, Saladillo y Tapalqué.

Según informó el organismo nacional, el fenómeno tiene una validez de dos horas posteriores a su emisión, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de fuertes precipitaciones, intensa actividad eléctrica, ráfagas y caída ocasional de granizo.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con extrema precaución en caso de ser necesario.

Si lo deseas, también puedo adaptarla al estilo habitual de Cadena Nueve, con un enfoque más local y periodístico.