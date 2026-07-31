Importantes mejoras en el Hogar de Ancianos con nuevos sanitarios y un baño adaptado

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Finalizaron las obras de refacción y puesta en valor del sector de sanitarios del Hogar de Ancianos “Santo Domingo de Guzmán”, una intervención que permitirá mejorar las condiciones de comodidad, funcionalidad, higiene y accesibilidad para los adultos mayores que residen en la institución.

Los trabajos comprendieron la remodelación integral de los sanitarios, que fueron renovados completamente para ofrecer espacios más funcionales y acordes a las necesidades diarias de los residentes. Además, se renovaron los techos y se colocaron pisos antideslizantes, una mejora orientada a reforzar la seguridad dentro del establecimiento.

Como parte de la obra también se construyó un baño adaptado para personas con discapacidad, incorporando criterios de accesibilidad que favorecen un entorno más inclusivo y seguro.

Desde el municipio destacaron que esta intervención representa un importante avance en la infraestructura del Hogar, permitiendo brindar mayor bienestar y calidad de vida a quienes viven allí. Asimismo, remarcaron que estos trabajos forman parte del programa de mantenimiento y mejora de los espacios municipales destinados al cuidado de la comunidad, con el objetivo de ofrecer instalaciones en mejores condiciones y adaptadas a las necesidades de sus residentes.