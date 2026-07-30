Ciclogénesis en la provincia de Buenos Aires: prevén tormentas fuertes, ráfagas y más de 50 milímetros de lluvia

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La provincia de Buenos Aires se prepara para atravesar un importante cambio en las condiciones meteorológicas como consecuencia del desarrollo de un sistema de baja presión que dará lugar a un proceso de ciclogénesis, un fenómeno que favorecerá la formación de tormentas fuertes y un brusco descenso de la temperatura durante el fin de semana.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los principales modelos meteorológicos internacionales, el fenómeno comenzará a gestarse durante el jueves 30 de julio con el ingreso de un sistema de baja presión desde el océano Pacífico hacia la cordillera de Cuyo y la Patagonia. Mientras tanto, sobre el centro del país se intensificará el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del norte, generando un escenario de creciente inestabilidad.

En territorio bonaerense, la jornada del jueves se presentará con abundante nubosidad, ambiente templado y viento del sector norte, condiciones que servirán como antesala de las tormentas previstas para el viernes.

El viernes llegará el período de mayor inestabilidad

Según las proyecciones de los modelos ECMWF y GFS, durante el viernes 31 de julio se desarrollará la etapa más intensa del proceso de ciclogénesis, con la formación de un centro de baja presión al este de la provincia de Buenos Aires.

Desde las primeras horas del día podrían registrarse tormentas aisladas sobre distintos sectores del territorio bonaerense, aunque el período de mayor riesgo se concentrará entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado.

Las zonas más afectadas serían los municipios del norte de la provincia de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sectores del noreste bonaerense, donde las tormentas podrían alcanzar fuerte intensidad.

Los especialistas no descartan la ocurrencia de:

Lluvias abundantes, con acumulados que podrían superar los 50 milímetros en algunos sectores.

Ráfagas intensas de viento.

Actividad eléctrica frecuente.

Caída ocasional de granizo.

Reducción de la visibilidad durante los chaparrones más intensos.

Mejora durante el sábado

Durante el sábado 1° de agosto, el centro de baja presión comenzará a desplazarse hacia el Mar Argentino mientras un frente frío avanzará rápidamente sobre la provincia de Buenos Aires y el resto del centro del país.

Este desplazamiento favorecerá una mejora gradual de las condiciones meteorológicas de oeste a este, aunque durante las primeras horas todavía podrían persistir lluvias y tormentas sobre algunos sectores del este bonaerense.

Tras el paso del frente frío, se espera un descenso de la temperatura, acompañado por vientos del sector sur que marcarán el ingreso de una masa de aire más fría y seca.

Recomendaciones ante el temporal

Ante la magnitud prevista del fenómeno, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los pronósticos y alertas oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

Además, se aconseja evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no circular por calles anegadas y extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas y accesos de la provincia de Buenos Aires donde podrían registrarse intensas precipitaciones y baja visibilidad.

Las autoridades meteorológicas continuarán monitoreando la evolución del sistema durante las próximas horas, ya que la ubicación definitiva del centro de baja presión será determinante para establecer cuáles serán las zonas de mayor impacto dentro del territorio bonaerense.