Corte programado de energía este jueves: afectará a un sector cercano al puente de las Rutas 5 y 65

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” (CEyS) informó que este jueves 30 de julio se llevará a cabo un corte programado del servicio de energía eléctrica debido a tareas de mantenimiento en la red.

La interrupción del suministro está prevista en el horario de 08:30 a 13:00 horas y comprenderá el sector delimitado en el plano difundido por la entidad, identificado con líneas rojas. El área afectada abarca la zona aledaña al puente de las Rutas Provinciales 5 y 65, extendiéndose hasta calle Urquiza.

Desde la cooperativa solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios mientras se desarrollan las tareas, que tienen como objetivo mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

Asimismo, se indicó que en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados hasta nuevo aviso.

La CEyS recordó que estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo de la red de distribución.