El Municipio inició el retiro y reciclado de neumáticos en desuso para reducir el impacto ambiental

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La Municipalidad de Nueve de Julio dio un nuevo paso en materia de gestión ambiental al concretar la primera carga de neumáticos en desuso desde la Planta de Reciclado con destino al CEAMSE. Paralelamente, otro importante volumen de cubiertas será trasladado al Autódromo Municipal, donde el Auto Moto Club de 9 de Julio las reutilizará en distintos sectores del circuito.

La iniciativa busca avanzar en el saneamiento del predio y retirar un residuo que representa un importante riesgo ambiental. Los neumáticos poseen una elevada inflamabilidad y un tiempo de degradación que puede superar los 500 años. Además, cuando permanecen abandonados y acumulan agua, se convierten en potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Desde el Municipio también se remarcó que la quema de neumáticos libera gases y sustancias tóxicas, mientras que su recuperación y reciclado permiten reducir el impacto ambiental y fomentar un modelo de economía circular. Actualmente se estima que cerca del 55% de los componentes de un neumático pueden reciclarse, aunque solo una pequeña parte de las cubiertas descartadas recibe ese tratamiento.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones permiten transformar un residuo de difícil disposición en un recurso útil, promoviendo la reutilización de materiales y contribuyendo tanto al cuidado del ambiente como a la protección de la salud de la comunidad.