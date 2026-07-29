Seguridad, caminos y prevención: los ejes que expuso Federico Aranda

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La seguridad volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno municipal. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, Federico Aranda, reconoció que el distrito continúa afrontando un déficit de personal policial y aseguró que el Municipio mantiene un pedido permanente al Ministerio de Seguridad de la provincia para incorporar efectivos activos y mejorar la logística de las fuerzas.

Durante una entrevista, Aranda explicó que, si bien la Provincia destinó 13 nuevos policías al distrito, varios de ellos llegaron con carpeta médica, situación que limitó el refuerzo esperado. Según indicó, parte de esos efectivos ya retomó sus funciones, mientras que otros continúan inactivos.

“Nuestro pedido sigue siendo el mismo: necesitamos más personal activo y más móviles para responder a la demanda que tiene un distrito tan amplio como el nuestro”, sostuvo el funcionario. Agregó que existe una buena relación con el Ministerio de Seguridad, aunque admitió que los recursos disponibles continúan siendo insuficientes para cubrir todas las necesidades.

Más presencia policial en las localidades

Uno de los ejes planteados por Aranda fue la necesidad de fortalecer la seguridad en las localidades del interior del partido, especialmente en El Provincial, donde los vecinos vienen reclamando una presencia policial permanente.

El secretario señaló que el objetivo del Gobierno municipal es que cada localidad cuente con un puesto de vigilancia estable, tal como ocurrió en 12 de Octubre, y adelantó que existen compromisos del Ministerio para avanzar con personal y módulos habitacionales que permitan instalar destacamentos o puestos policiales.

También recordó que la Municipalidad mantiene conversaciones para mejorar las condiciones edilicias del destacamento de El Provincial y gestionar la instalación de uno de los módulos utilizados por la Policía Bonaerense en distintos operativos viales.

Patrulla Rural: preocupación por la falta de móviles

Otro de los reclamos elevados a la Provincia está vinculado con la Patrulla Rural. Aranda explicó que el cuerpo cuenta con personal suficiente, pero enfrenta serias dificultades por la escasez de vehículos.

En ese sentido, remarcó que la compra de móviles corresponde al Ministerio de Seguridad y excede las posibilidades económicas del Municipio, aunque aseguró que el pedido es permanente, especialmente ante la posibilidad de un nuevo ciclo de intensas precipitaciones.

Operativos contra las motos

Respecto de las motocicletas con escapes adulterados y las maniobras peligrosas en la vía pública, Aranda sostuvo que se trata de una problemática regional que también afecta a otros distritos bonaerenses.

Indicó que durante el último fin de semana, con apoyo del Grupo GAD, se secuestraron 16 motocicletas y destacó que el Municipio trabaja con dos ordenanzas específicas para controlar los ruidos molestos y ordenar la circulación.

No obstante, consideró que el problema también requiere un fuerte compromiso familiar y educativo. En ese sentido recordó que continúan desarrollándose charlas de educación vial en escuelas, cursos obligatorios para obtener la licencia de conducir y encuentros específicos para conductores mayores de 70 años y quienes tramitan su primera licencia.

Preparativos ante un posible regreso de El Niño

Aranda también confirmó que el Municipio ya trabaja en un comité de crisis para afrontar un eventual regreso del fenómeno climático de El Niño.

Explicó que desde hace semanas se mantienen reuniones con Bomberos, Policía, áreas municipales y organismos provinciales para planificar acciones preventivas, con especial atención sobre la red vial rural y la conectividad de las localidades.

El funcionario señaló que la prioridad fijada por la intendenta María José Gentile es evitar que alguna localidad quede aislada en caso de lluvias extraordinarias, al tiempo que destacó el acompañamiento del Ministerio de Infraestructura para las obras y el mantenimiento de caminos rurales.

Finalmente, Aranda se refirió a la propuesta impulsada por entidades rurales para conformar un consorcio destinado al manejo de la red vial.

Afirmó que el Gobierno municipal no se opone a esa iniciativa, aunque consideró que primero debe definirse con claridad cómo funcionará, qué responsabilidades tendrá cada sector y con qué recursos contará.

Además, insistió en la necesidad de transparentar la información sobre la recaudación de la tasa de Red Vial y el destino de esos fondos, remarcando que los recursos actuales resultan insuficientes para atender la totalidad de las obras que demanda el extenso sistema de caminos rurales del partido.

En este sentido, remarcó que el mantenimiento de los caminos rurales representa uno de los mayores desafíos para el distrito y que la inversión necesaria supera ampliamente la recaudación específica de la tasa vial, por lo que insistió en la necesidad de continuar gestionando acompañamiento provincial para afrontar las obras de mayor magnitud.