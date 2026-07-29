Santa Marta: la Iglesia celebra a la patrona de las amas de casa y de quienes sirven con fe

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Cada 29 de julio, la Iglesia Católica recuerda a Santa Marta de Betania, una figura central de los Evangelios y una de las personas más cercanas a Jesús durante su vida pública. En esta fecha, miles de personas celebran su santo, mientras que la tradición cristiana destaca el ejemplo de una mujer que supo combinar el servicio, la hospitalidad y una profunda fe.

Desde 2021, el Vaticano unificó la celebración litúrgica para homenajear conjuntamente a los hermanos Marta, María y Lázaro, quienes, según los Evangelios, recibían a Jesús en su hogar de Betania, una pequeña localidad situada a pocos kilómetros de Jerusalén.

Una mujer de acción y de fe

Santa Marta aparece en los Evangelios de Lucas y Juan como una mujer práctica y dedicada a las tareas del hogar. En uno de los pasajes más conocidos, mientras prepara la casa para recibir a Jesús, observa que su hermana María permanece escuchando las enseñanzas del Maestro. Marta le reclama a Jesús que le pida ayuda a su hermana, y Él le responde recordándole la importancia de encontrar equilibrio entre las preocupaciones diarias y la vida espiritual.

Otro de los momentos más significativos ocurre tras la muerte de su hermano Lázaro. Marta sale al encuentro de Jesús y le expresa su dolor con una frase que ha quedado en la historia del cristianismo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto”. Poco después realiza una de las más profundas profesiones de fe del Nuevo Testamento al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, antes del milagro de la resurrección de Lázaro.

¿Es Santa Marta la patrona de las amas de casa?

Sí. La tradición de la Iglesia considera a Santa Marta como la patrona de las amas de casa, debido a su dedicación al hogar y a la atención de quienes llegaban a su casa. También es patrona de los cocineros, hoteleros, empleados domésticos, personal gastronómico y de todas las personas que desarrollan tareas de servicio.

En distintos lugares del mundo también es invocada como protectora de quienes enfrentan situaciones difíciles o consideradas “imposibles”, por su ejemplo de confianza y perseverancia.

La leyenda del Tarasco

Además de los relatos bíblicos, la tradición medieval incorporó una popular leyenda sobre Santa Marta. Según la denominada “Leyenda Dorada”, tras la persecución de los primeros cristianos habría llegado junto a sus hermanos a la región de la Provenza, en Francia.

Allí, el relato cuenta que logró dominar al temible monstruo conocido como el Tarasco únicamente con una cruz y agua bendita, convirtiéndose en símbolo de la fuerza de la fe frente al miedo. Esta historia dio origen a numerosas celebraciones populares que aún hoy se realizan en el sur de Francia.

Un ejemplo vigente

Más de dos mil años después, la figura de Santa Marta continúa siendo un símbolo de la hospitalidad, el compromiso con los demás y la confianza en Dios. Su historia recuerda el valor de las tareas cotidianas y el equilibrio entre el trabajo, la vida familiar y la fe, razón por la cual sigue siendo una de las santas más veneradas del calendario cristiano cada 29 de julio.