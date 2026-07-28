Atlético está en un presente que ilusiona y un futuro en construcción

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El hockey del Club Atlético 9 de Julio atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años, una realidad que quedó reflejada en los resultados obtenidos durante la primera parte de la temporada con la finalización de los Torneos Apertura organizados por la Asociación del Centro de la Provincia.

En el hockey femenino, el mayor protagonismo llegó de la mano de las categorías formativas. La división Sub 16 se consagró campeona del certamen con una ventaja de cuatro puntos sobre su escolta, El Linqueño, ratificando el gran nivel mostrado a lo largo del campeonato.

Por su parte, las categorías Sub 14 quedó en tercer lugar y Sub 19 finalizó como subcampeona, siendo esta última quien quedó apenas dos unidades por detrás del Club Social de Junín, en una definición muy ajustada que dejó al equipo nuevejuliense entre los principales animadores del torneo.

En la última fecha del Apertura, Atlético cerró su participación con contundentes victorias frente a San Martín en las tres categorías, logrando amplias diferencias en el marcador. Además, el triunfo de la Sub 14 le permitió obtener la clasificación a la etapa regional de los Juegos Deportivos Bonaerenses, competencia para la que la Sub 16 ya había conseguido su pasaje.

El buen desempeño también tendrá continuidad a nivel nacional. El club ya está clasificado para disputar los Campeonatos Regionales de Clubes (CRC) de la Región Bonaerense. Participará con dos equipos en Sub 14, uno de ellos en la categoría “A”, además de competir en Sub 16, también en el nivel “A”, y en Sub 19, en la categoría “B”. Los certámenes se desarrollarán hacia fin de año en las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca.

El presente exitoso no se limita al hockey femenino. El equipo masculino también atraviesa una destacada temporada en el torneo que reúne a clubes de tres asociaciones, donde ocupa el primer puesto en la tabla de posiciones. A ello se suma su participación este fin de semana en el Torneo Provincial de Clubes Campeones, representando a la Asociación del Centro en Bahía Blanca.

Como complemento de este crecimiento deportivo, el Club Atlético continúa avanzando en una importante inversión en infraestructura. La institución adquirió un nuevo piso de césped sintético a la empresa Forbex, principal fabricante de superficies deportivas del país, que será abonado mediante un plan de cuotas. Para afrontar esa inversión, continúa abierta la campaña de venta de metros cuadrados de la futura cancha, una iniciativa que convoca a socios, simpatizantes y vecinos a colaborar con una obra que marcará un nuevo paso en el desarrollo del hockey albirrojo.