Jugadoras del Club Atlético 9 de Julio integran la preselección de la Asociación del Centro

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El Club Atlético 9 de Julio informó con orgullo que varias jugadoras de su plantel de hockey fueron convocadas para integrar la preselección de la Asociación del Centro, que este domingo tendrá una jornada de partidos amistosos en la ciudad de Pehuajó ante representantes de la Asociación del Noroeste.

En la categoría Sub 14, las jugadoras preseleccionadas son: Mora Delgado, Matilde Vanina, Sara Tello, Sara Chiesa, Isabela Dalochio y Clara Romero.

En tanto, en la categoría Sub 16 fueron convocadas: Alma Rabenna, Indiana Abelairas, Isabella D’Elia, Francisca Zúñiga Pirez, Inés Ibarra, Emilia Ugalde, Maite Avendaño y Josefina Miranda.

Por su parte, en la categoría Sub 19, la representante convocada es Camila Simonelli.

Desde el Club Atlético 9 de Julio manifestaron su satisfacción por volver a contar, una vez más, con una importante presencia de jugadoras en los preseleccionados regionales, resaltando que, independientemente de quiénes integren finalmente el plantel definitivo, todas las convocadas han demostrado estar a la altura de la competencia.

Además, remarcaron que todas las jugadoras convocadas pertenecen al segundo año de sus respectivas categorías, en línea con el proceso de formación y desarrollo deportivo que lleva adelante la institución.

Debido a esta convocatoria y la participación de las jugadoras en los amistosos del fin de semana, no habrá actividad correspondiente al torneo local.