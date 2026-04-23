Otro intenso fin de semana para los equipos del Club Atlético 9 de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Atlético 9 de Julio tendrá un fin de semana intenso con una agenda completa de hockey. La actividad comenzará este viernes en el SUM del club, donde especialistas ofrecerán una charla sobre nutrición dirigida a jugadores y familiares, en el marco del trabajo integral que realiza la institución.

El sábado se disputará una nueva fecha del Torneo Apertura femenino, con las cuatro divisiones del club enfrentando a uno de los equipos más destacados de Junín, el Club Social.

Los equipos juninenses llegan con una sólida campaña, mientras que las formaciones de Atlético 9 de Julio mantienen un arranque perfecto en las primeras fechas, generando gran expectativa para los encuentros. Como preliminar, las 8vas divisiones jugarán un amistoso desde las 9 hs.

En cuanto a los Caballeros, la 1ª división, actual campeón, recibirá el domingo a Social a las 14 hs, mientras que más temprano se enfrentarán Saladillo con San Martín (Pehuajó) a las 11 hs y Argentino (T. Lauquen) con Sarmiento (Junín).

Además, los equipos de la categoría Damas (ex Mamis Hockey) participarán en un torneo especial en Junín, en el Club Los Miuras, donde Atlético viajará con dos equipos.

Con esta intensa agenda, el hockey del Club Atlético 9 de Julio promete un fin de semana lleno de acción, competencia y aprendizaje para jugadores y familias.