Hockey: se juega el sábado la 5ª fecha

El próximo sábado se disputará la quinta fecha del Torneo Apertura de hockey femenino, certamen organizado por la Asociación del Centro de la Provincia, y el Club Atlético 9 de Julio será local ante 25 Hockey Club, de la ciudad de 25 de Mayo.

La jornada se desarrollará en la cancha del club y comenzará a las 10 horas con el encuentro de la categoría Sub 14. Luego será el turno de Sub 16, Sub 19 y, finalmente, Primera División.

En lo que va de la temporada, los equipos del Club Atlético han mostrado un muy buen rendimiento, teniendo en cuenta que en la segunda fecha quedaron libres. Salvo la Primera División, que registra una victoria y una derrota, las categorías formativas comenzaron de gran manera el certamen.

La Sub 14 acumula dos triunfos y una caída, mientras que la Sub 16 mantiene puntaje ideal tras ganar sus tres presentaciones con resultados contundentes y sin recibir goles. Por su parte, la Sub 19 también atraviesa un gran presente, con tres victorias y amplias goleadas a favor.

Por otra parte, desde el Club Atlético 9 de Julio informaron que el fin de semana pasado no hubo actividad oficial por el torneo, aunque sí se llevaron a cabo entrenamientos de los seleccionados de la Asociación del Centro de la Provincia, en la ciudad de Bragado, con vistas a futuras competencias provinciales.

En la categoría Sub 14 fueron convocadas Sara Chiesa, Isabella Dalochio, Mora Delgado, Sara Tello, Clara Romero y Matilde Vanina.

En Sub 16 participaron Julia Cantero, Francisca Zúñiga Pírez, Josefina Miranda, Alma Rabenna, Emilia Ugalde, Indiana Abelairas, Inés Ibarra e Isabella D’Elía.

En Sub 19 fueron citadas Belén Gavaldá, Camila Somonelli y Eugenia Vanina.

Además, en Primera Caballeros fueron convocados Gonzalo Cancelleri, Manuel Mogaburu, Remigio Ledo, Exequiel Soria, Ramiro Montini y Manuel Missisian.

De esta manera, el hockey del Club Atlético atraviesa un gran presente, tanto por el buen inicio de sus equipos en el torneo como por la importante presencia de sus jugadores y jugadoras en los seleccionados de la Asociación.