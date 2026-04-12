Atlético arrasó en Las Flores y se mantiene líder en el torneo de la Asociación del Centro

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Este domingo, en la ciudad de 25 de Mayo, se disputó la segunda fecha del torneo de hockey masculino de primera división organizado por la Asociación del Centro de la Provincia, en conjunto con las asociaciones del Noroeste y de la Cuenca del Salado. El Club Atlético de nuestra ciudad se destacó con una brillante actuación, venciendo al Club Atlético Las Flores por 6 a 0 y reafirmando su título de campeón vigente.

El partido se definió rápidamente: en apenas once minutos, Atlético ya lideraba 3 a 0 con goles de Marcos Asenjo, Ramiro Montini y Manuel Mogaburu. La defensa visitante, aunque reforzada con varias incorporaciones, no pudo contener la velocidad y efectividad de los ataques locales.

El resto del encuentro transcurrió con mayor tranquilidad, pero el equipo local siguió aumentando la diferencia con un gol en cada período, anotados por Juan Remigio Ledo, Benjamín González y Valentín Alvarez. Con esta victoria, Atlético lidera las posiciones tras ganar sus dos primeros partidos.

El equipo estuvo conformado por Diego Acosta, Valentín Alvarez, Marcos Asenjo, Juan Cruz Castel, Braian Etcheverry, José Ignacio Gatica, Pedro Giretti, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Emiliano Menón, Manuel Mississian, Manuel Mogaburu Boca, Ramiro Montini, Julio Rodríguez y Juan Manuel Rossi. El cuerpo técnico estuvo a cargo de Gonzalo Cancelleri (DT), Pupi Rossi (PF) y Trini Iturralde (AT).