Medicina: ¿Qué está en juego: la ética, la justicia o ambas?

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La reciente ratificación como presidente de una institución médica de un profesional que recibió una condena penal en un juicio abreviado abre un debate que trasciende a una persona en particular.

La discusión no se limita a una cuestión jurídica. También interpela a la ética profesional, a la responsabilidad de las instituciones y a la confianza que la sociedad deposita en quienes tienen a su cargo el cuidado de la salud.

Los hechos son conocidos. En diciembre de 2025, el Tribunal Correccional N° 1 del Departamento Judicial Mercedes condenó a un médico – A.B- mediante el procedimiento de juicio abreviado, imponiéndole una pena de un año de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de determinadas pautas de conducta fijadas por el tribunal. Asimismo, se dispuso una inhabilitación temporal para el ejercicio de la medicina por el término de 18 meses.

Paralelamente, el padre de la menor damnificada promovió una acción civil por daños y perjuicios en representación de su hija. La causa, caratulada “Q.M.A. c/ B. A.y otros”, continuó su trámite judicial y fue derivada al fuero Contencioso Administrativo de Mercedes durante 2025.

Los hechos que dieron origen a estas actuaciones judiciales también tuvieron consecuencias en el ámbito administrativo.

El profesional fue exonerado de la administración pública sanitaria bonaerense, dejando de desempeñarse en el Hospital Julio de Vedia, una decisión que se sumó a las derivaciones penales y civiles del caso.

Más allá de las consecuencias judiciales y administrativas, surge una pregunta que inquieta a parte de la comunidad médica y a numerosos pacientes: ¿qué rol deben asumir las instituciones cuando uno de sus principales referentes ha sido condenado por la Justicia?

La respuesta no parece sencilla.

La Justicia penal tiene una función específica: investigar, juzgar y, eventualmente, sancionar conductas tipificadas como delitos. La ética profesional, en cambio, opera en otro plano. No se limita a determinar qué es legal o ilegal; también evalúa si determinadas conductas son compatibles con los valores y responsabilidades inherentes a una profesión.

La medicina ocupa un lugar singular dentro de la sociedad.

El médico administra conocimientos, decisiones y prácticas que impactan directamente sobre la salud, la integridad física y la confianza de las personas. Por ello, los estándares éticos que se exigen a sus integrantes suelen ser especialmente elevados.

En este contexto, la decisión de una sociedad médica de ratificar en un cargo de conducción a un profesional condenado genera interrogantes legítimos. No se trata de desconocer derechos individuales ni de imponer sanciones paralelas a las judiciales. Tampoco de discutir una sentencia firme por vías ajenas a los tribunales. Se trata de reflexionar acerca del mensaje institucional que se transmite a los pacientes, a los colegas y a la comunidad.

La situación adquiere una relevancia especial porque no se trata de un médico más dentro de una estructura. Se trata del presidente de una sociedad que conduce una clínica que brinda servicios de salud a la población. Los cargos de conducción no sólo requieren capacidad técnica o administrativa; también demandan autoridad moral y credibilidad pública. Cuando sobre una misma persona convergen una condena penal, una inhabilitación profesional y una exoneración de la administración pública, resulta inevitable que la sociedad se interrogue acerca de los estándares éticos que deben exigirse a quienes ocupan posiciones de liderazgo institucional.

Por otra parte, la actuación de los colegios y entidades profesionales también queda bajo observación.

Según se conoció, un médico integrante de la misma sociedad anónima elevó planteos vinculados con la conducta ética profesional ante organismos médicos. Más allá de las respuestas obtenidas, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente: cuál es el alcance de los mecanismos de control ético dentro de las corporaciones profesionales y qué respuestas esperan los ciudadanos cuando existen antecedentes judiciales de semejante gravedad.

También aparecen interrogantes respecto del cumplimiento efectivo de las restricciones impuestas por la Justicia. Diversas voces del ámbito médico y pacientes se preguntan si corresponde alguna intervención adicional de los organismos competentes para verificar el cumplimiento de las condiciones fijadas en la sentencia. Son cuestiones que deberán canalizarse por las vías institucionales correspondientes, pero cuya sola existencia demuestra que el debate permanece abierto.

Algunos sostienen que, frente a una condena, corresponde que las consecuencias sean exclusivamente las establecidas por la Justicia. Otros entienden que las organizaciones profesionales deben adoptar criterios propios para preservar la confianza pública. Ambas posiciones tienen argumentos atendibles. Lo que resulta difícil de sostener es la indiferencia.

La pregunta de fondo no es únicamente qué ocurrió en un expediente judicial. La verdadera discusión es qué valores desean defender las instituciones médicas y cuál es el ejemplo que pretenden ofrecer a la comunidad.

Por eso, el debate no debería plantearse como una disyuntiva entre ética o justicia. Lo que está en juego son ambas.

La Justicia ya ha intervenido dentro de sus competencias. La ética profesional, en cambio, continúa interpelando a quienes tienen la responsabilidad de conducir, controlar y representar una actividad tan sensible como la medicina.

En definitiva, cuando se trata de la salud pública y de la confianza social, el silencio rara vez es neutral. También comunica.