Crece el reclamo en la Legislatura para el libre uso de fondos destinados a los municipios por los Intendentes

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La Unión Cívica Radical volvió a poner en agenda el reclamo para que los intendentes bonaerenses puedan disponer libremente del 100% de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado el año pasado para asistir a los municipios frente a las dificultades financieras que afectan a gran parte de las administraciones locales.

El encargado de reactivar el debate fue el diputado provincial Matías Civale, dirigente cercano al intendente de Tandil, Miguel Lunghi, quien adelantó que el bloque buscará avanzar en las próximas semanas con la aprobación de un proyecto de ley que modifique el esquema actual de distribución de los fondos.

“Vamos a trabajar para que los fondos que reciben los intendentes sean de libre disponibilidad. Los municipios son los que están más cerca de los vecinos y hoy atraviesan una situación muy difícil”, sostuvo el legislador.

El planteo no es exclusivo del radicalismo.

Sectores del PRO y varios intendentes peronistas también expresaron su preocupación por la caída de los recursos coparticipables y de la recaudación local, un escenario que se combina con una creciente demanda de asistencia social y servicios públicos en los distritos.

Actualmente, los municipios pueden decidir el destino del 70% de los recursos del FEFIM. El 30% restante se ejecuta a través de programas provinciales dependientes de áreas como Infraestructura, Transporte e Instituto Cultural.

Los jefes comunales reclaman que la totalidad de los fondos quede bajo su administración para definir prioridades de acuerdo con las necesidades de cada distrito.

El FEFIM fue creado por ley a fines de 2024 en el marco de las negociaciones legislativas que habilitaron al gobernador Axel Kicillof a tomar endeudamiento. La norma estableció un piso anual de 250.000 millones de pesos para distribuir entre los municipios bonaerenses. Hasta el momento, la Provincia ya transfirió alrededor de 13.500 millones de pesos.

El reclamo cobra especial relevancia ante la proximidad del pago del medio aguinaldo, una obligación que representa una fuerte presión para las finanzas municipales. En ese contexto, desde el Gobierno provincial vienen advirtiendo sobre las dificultades para otorgar asistencia extraordinaria más allá de los mecanismos ya previstos.

Civale señaló que el trabajo legislativo de las próximas semanas deberá enfocarse en construir acuerdos que permitan fortalecer la gestión local y mejorar la capacidad de respuesta de los municipios. “Es necesario acompañar al interior bonaerense y brindar herramientas para que los gobiernos locales puedan responder a las demandas de sus comunidades”, expresó.

La iniciativa ya cuenta con un antecedente parlamentario. Días atrás, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, presentó un proyecto de ley que propone modificar el mecanismo de distribución del fondo y sumar la participación de una comisión bicameral de la Legislatura en el seguimiento de la asignación de los recursos.

Con el respaldo de distintos sectores políticos y la creciente preocupación de los intendentes por el deterioro de las cuentas públicas locales, el debate promete ganar protagonismo en la Legislatura bonaerense durante las próximas semanas.