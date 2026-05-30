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Más de 45 varones participaron del Rosario de Madrugadores en la Catedral Santo Domingo

La tradicional convocatoria de fe reunió a vecinos de la comunidad en una jornada de oración y reflexión, durante el encuentro se dio la bienvenida a un nuevo integrante, Carlos Sauco, vecino de Morea

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En un clima de profunda espiritualidad y fraternidad, más de 45 varones participaron este sabado desde la hora 7, del Rosario de Madrugadores del 9, celebrado en la Catedral Santo Domingo. La iniciativa, que convoca periódicamente a rezar a este corriente de vida, volvió a reunir a los fieles para compartir un momento de oración, reflexión y encuentro comunitario.

La jornada comenzó alas 7 como cada 14 días, con el rezo del Santo Rosario, una práctica que caracteriza al movimiento de Madrugadores y que busca fortalecer la vida espiritual de los participantes a través de la devoción mariana y el compromiso con los valores cristianos.

Durante el encuentro se meditó sobre los Misterios del Rosario y se elevó una oración especial por las familias, los enfermos, la paz social y las necesidades de la comunidad. Los participantes también compartieron un momento de fraternidad que permitió fortalecer los lazos entre quienes integran este grupo de fe.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la incorporación de un nuevo integrante. Se trata de Carlos Sauco, vecino de la localidad de Morea, quien fue recibido con una cálida bienvenida por parte de los presentes. Los madrugadores destacaron la importancia de sumar nuevos miembros al movimiento, promoviendo la participación de más hombres en la vida espiritual y comunitaria.

El Rosario de Madrugadores continúa consolidándose como una propuesta de encuentro religioso que fomenta la oración, la amistad y el servicio, manteniendo vivo el espíritu de comunidad que caracteriza a la Iglesia y fortaleciendo el compromiso de sus integrantes con los valores cristianos.

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