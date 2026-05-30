Comienza la gran definición de los Play Offs

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Atlético San Martín y Atlético Naón abren este domingo la serie final de la Fase II del campeonato, en una apasionante llave de 180 minutos que definirá al ganador de esta instancia.

El primer capítulo se disputará en el Estadio Santiago Noé Baztarrica, casa de San Martín, mientras que la revancha tendrá lugar el próximo 7 de junio en el césped de Carlos María Naón, donde se conocerá al ganador de los Play Offs.

Si es San Martín, se habra la etapa Final del Campeonatoto 2025/2026, o Fase III como señlala el Reglamento de la competenia.

Si es Naón, festejará que es el Campeón, ya que fue el ganador de la prim era etapa del certamen.

El choque enfrenta a dos de los grandes protagonistas de la temporada. Por un lado, Atlético Naón llega con el impulso anímico de haber conquistado la Primera Fase del torneo, logro que le permitió consolidarse como uno de los equipos más regulares y competitivos del certamen.

Enfrente estará Atlético San Martín, que lideró durante gran parte del campeonato largo y fue uno de los conjuntos más sólidos de la temporada. Aunque finalmente culminó en la segunda posición, el equipo buscará hacer valer su fortaleza como local para sacar ventaja en el primer duelo de la serie.

La expectativa es enorme y se espera un marco acorde a una final, con dos equipos que han demostrado méritos suficientes para llegar a esta instancia decisiva. La serie promete emociones, intensidad y un alto nivel futbolístico en la búsqueda de un nuevo ganador , que será arbitrado por campeón, Martín Moreno.

Todo está listo para que ruede la pelota este domingo fin de mayo y comience una final que paralizará a toda la región.

San Martín y Naón escriben el primer capítulo de una definición que tendrá su desenlace el próximo 7 de junio.

📅 Domingo 31 de mayo

⏰ 15:30 horas

📍 Estadio Santiago Noé Baztarrica