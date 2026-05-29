El karting acelera y el Automoto Club refuerza su protagonismo en la región

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El Automoto Club Nuevejuliense continúa atravesando semanas de intensa actividad, reafirmando una vez más el compromiso de dirigentes, colaboradores y apasionados del automovilismo para mantener al autódromo en permanente movimiento, tanto desde lo deportivo como en el desarrollo de mejoras y trabajos sobre las instalaciones, aspectos que serán detallados próximamente por la institución.

En lo inmediato, la actividad en pista volverá a ser protagonista este domingo 31 de mayo con una jornada de pruebas libres de karting, organizada con vistas a la próxima competencia de la especialidad. Desde las 10:00 y hasta las 17:30 horas, pilotos y equipos podrán girar en el trazado nuevejuliense para continuar con la puesta a punto de sus máquinas y sumar kilómetros de preparación.

El valor de las pruebas será de 30.000 pesos por piloto, mientras que el ingreso para el público será libre y gratuito. Además, el predio contará con servicio de cantina para quienes acompañen la jornada.

Desde la institución invitan a toda la comunidad y a los fanáticos del deporte motor a acercarse al autódromo para disfrutar de un domingo diferente, compartiendo una jornada cargada de velocidad, pasión y el tradicional ambiente fierrero que caracteriza a cada encuentro.

Pero la agenda deportiva no termina allí. El Karting del Centro ya comienza a palpitar lo que será un nuevo capítulo de la temporada 2026. Los días sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio se disputará la cuarta fecha del campeonato en el circuito Jorge Lizarraga de la ciudad de Bragado.

Considerado el máximo referente del karting de tierra en Argentina, el Karting del Centro volverá a convocar a una importante cantidad de pilotos y equipos de distintas localidades, además del acompañamiento de un numeroso público que sigue cada una de sus presentaciones.

En ese contexto, el Automoto Club Nuevejuliense continúa acompañando y trabajando activamente junto al karting regional, apostando al crecimiento del automovilismo y al fortalecimiento de todas las actividades que se desarrollan tanto en el autódromo como en la región.

La institución sigue consolidando su rol como uno de los principales impulsores del deporte motor zonal, en el marco del 56° aniversario del Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, manteniendo vivo el espíritu y la pasión por las competencias que identifican a generaciones de aficionados.