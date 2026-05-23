San Jorge tuvo un nuevo protagonista: un nuevejuliense se quedó con la clasificación de la Clase 3

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El piloto nuevejuliense Francisco Martínez escribió una página importante en su carrera deportiva al conseguir este sábado la primera pole position en la Clase 3 del Turismo Pista, en el marco de la 4ª/5ª fecha del campeonato 2026 disputada en el autódromo de Autódromo Parque de la Velocidad.

A bordo del Renault Clio del equipo Tigre Racing, Martínez se quedó con el mejor tiempo de la clasificación general gracias al registro obtenido en la primera tanda, donde marcó 1m27s788. Ese tiempo resultó imposible de superar durante la segunda salida a pista.

Lejos de conformarse, el piloto bonaerense volvió a demostrar un rendimiento sólido y consistente en la tanda definitiva, quedando muy cerca de mejorar su propio récord al registrar 1m27s810, consolidando así una actuación impecable de principio a fin.

Con este resultado, Martínez no solo alcanzó su primera pole position dentro de la categoría más importante del Turismo Pista, sino que además consiguió sumar puntos valiosos para el campeonato, donde ahora se ubica en la 11ª posición.

La jornada también significó la segunda pole de la temporada para el equipo Tigre Racing, ratificando el gran presente de la estructura.

Detrás del líder se ubicó Luciano Farroni, con Peugeot 208, a apenas 0s036 de diferencia, mientras que Franco Fauret protagonizó una de las mejoras más destacadas de la clasificación al avanzar hasta el tercer puesto con su Toyota Etios, quedando a 0s164 de la punta.

Otro de los destacados fue el líder del campeonato, Federico Hermida Alonso, quien logró escalar posiciones respecto de la primera clasificación y cerró la jornada en el cuarto lugar.

Las series de la Clase 3 del Turismo Pista en el trazado santafesino de 3.260 metros se disputarán este domingo desde las 10:10.