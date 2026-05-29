Jorge Reale: “Venimos a escuchar para construir el Boca que viene”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una jornada marcada por la participación de socios e hinchas xeneizes, Jorge Reale, candidato a presidente de Boca Juniors para las elecciones de 2027, visitó la Peña Antonio Roma de Nueve de Julio acompañado por Sebastián Battaglia, el futbolista más ganador de la historia del club.

La actividad reunió a una importante cantidad de simpatizantes que se acercaron para escuchar las propuestas del espacio Agrupación “Arriba Boca”, encabezado por Reale, en un contexto de fuerte debate sobre el presente deportivo e institucional de la entidad.

Desde antes de la llegada de los dirigentes, el clima en la peña reflejaba expectativas y opiniones diversas sobre la actualidad del club. Integrantes de la agrupación y socios históricos coincidieron en la necesidad de discutir el futuro de Boca y el rol que deberá ocupar el interior del país en los próximos años.

Durante la previa, Silvia, socia con más de 30 años de antigüedad, expresó su apoyo a Reale y sostuvo que el club necesita una renovación profunda. “Es una cara nueva, una persona con muchos proyectos para Boca. Hoy la gente no está conforme con lo que está pasando dentro del club”, señaló.

Por su parte, Franco, vecino de Nueve de Julio y ex integrante activo de la peña, destacó la importancia de que los dirigentes escuchen a los socios del interior. “Hemos quedado relegados en los últimos años y queremos saber qué lugar vamos a tener dentro del proyecto que se plantea para Boca”, manifestó.

Una recorrida federal y un proyecto para 2027

Al arribar a la peña, Reale fue recibido con aplausos junto a Battaglia. Allí explicó que la visita forma parte de una recorrida nacional que busca construir una propuesta basada en el contacto directo con socios e hinchas.

“Vinimos a escuchar. Queremos llegar al 2027 con el proyecto más serio posible y para eso tenemos que conocer qué piensa cada hincha de Boca en todo el país”, afirmó.

El dirigente remarcó que su objetivo es construir una alternativa que supere las divisiones internas y permita recuperar la competitividad deportiva del club.

“Si ayer nos sentimos mal por la eliminación, que se queden tranquilos. Hay socios de Boca trabajando para construir un club serio, moderno y ganador. Nosotros no venimos a hablar mal de nadie; venimos a hablar bien de Boca y a pensar cómo volver a ganar”, expresó.

Consultado sobre la gestión actual, Reale sostuvo que respeta los procesos institucionales y que cualquier cambio deberá producirse mediante el voto de los socios. Sin embargo, consideró que Boca ha cometido errores en materia deportiva.

“Boca no tiene un problema institucional. Lo que ha tenido son malas decisiones deportivas. Nosotros creemos que hay que construir una propuesta superadora y trabajar para devolverle al club el protagonismo que merece”, indicó.

El rol de Battaglia

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la participación de Sebastián Battaglia dentro del proyecto político.

El ex mediocampista explicó que decidió sumarse por la visión de largo plazo que le planteó Reale y por la posibilidad de trabajar en una estructura profesional para el fútbol de Boca.

“Me motivan las ganas que tiene Jorge de cambiar Boca y pensar en un club más profesional. Queremos un Boca competitivo todos los años y estamos trabajando desde ahora para estar preparados cuando llegue el momento”, señaló.

Reale adelantó que Battaglia tendría una función institucional y estratégica, vinculada a la coordinación del área deportiva y a la preservación de la identidad histórica del club.

“Nadie conoce Boca como Sebastián. Queremos que lidere el ADN Boca, que acompañe al presidente y que ayude a construir una estructura profesional con los mejores en cada área”, explicó.

Interior, estadio y acceso de los socios

Durante el intercambio con los asistentes surgieron varios temas vinculados al rol de las peñas y los socios del interior.

Reale cuestionó lo que considera una falta de atención hacia quienes viven fuera de Buenos Aires y aseguró que buscará fortalecer la participación federal dentro del club.

“Las peñas son fundamentales para Boca. El interior no puede sentirse relegado. Hay que volver a integrar a todos los hinchas y socios del país”, sostuvo.

También planteó una de las medidas que impulsaría en caso de llegar a la presidencia: eliminar el sistema de filtros para acceder a los partidos.

“El primer partido de nuestra gestión se termina el filtro. Boca tiene que volver a ser de los socios”, afirmó.

Respecto a la cuestión del estadio, reconoció que inicialmente impulsaba la construcción de una nueva cancha, pero que el contacto con los socios modificó esa postura.

“Los socios me dijeron claramente que quieren una ampliación de La Bombonera. Escuché ese mensaje y estamos trabajando en esa dirección”, señaló.

Una peña colmada y un mensaje de unidad

La Peña Antonio Roma, una de las instituciones boquenses más representativas de la región, recibió a los visitantes en un salón colmado de banderas y simpatizantes.

Antes del inicio de la charla, las autoridades de la peña destacaron la importancia de abrir las puertas a todos los espacios políticos vinculados a Boca y reclamaron una mayor escucha hacia el interior.

“Somos socios iguales que los de Buenos Aires. Pagamos la misma cuota y también queremos ser escuchados”, expresaron.

La jornada concluyó con un intercambio abierto entre Reale, Battaglia y los presentes, en el que se abordaron temas deportivos, institucionales y políticos, en una muestra de la campaña que el dirigente asegura querer construir: “escuchando más de lo que se habla” y recorriendo cada rincón del país de cara a las próximas elecciones de Boca Juniors.