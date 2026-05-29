Charla abierta sobre herramientas para fortalecer la cadena apícola

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción y en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, llevará adelante una charla abierta destinada a productores apícolas y a todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre esta actividad productiva.

El encuentro se realizará el próximo miércoles 17 de junio, a partir de las 14 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de las calles Libertad y Salta.

Durante la jornada se abordarán distintas temáticas vinculadas al fortalecimiento y desarrollo de la cadena apícola. Entre los principales ejes se destacan las buenas prácticas para el manejo y cuidado de las colmenas, la prevención de enfermedades que afectan a las abejas y los procedimientos necesarios para la habilitación de salas de extracción de miel y otros productos derivados de la actividad.

La iniciativa busca brindar herramientas técnicas y administrativas que contribuyan a mejorar la producción apícola local, promoviendo además espacios de intercambio y capacitación para el sector.

La actividad será de inscripción libre y gratuita. Las personas interesadas podrán registrarse de manera presencial o comunicándose telefónicamente al 610000, interno 250.