CARBAP cuestiona el nuevo DTE Apícola y advierte: “Es una nueva carga del Estado burócrata sobre los productores”

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su fuerte malestar ante la implementación del nuevo Documento de Tránsito Electrónico (DTE) Apícola, al considerar que representa una nueva muestra de burocracia estatal que impacta de manera directa sobre los productores del sector.

A través de un comunicado, la entidad señaló que resulta contradictorio que, en el marco de un modelo de gestión estatal que pregona simplificación administrativa, desburocratización y reducción de costos, se haya avanzado con una medida que —según afirman— genera exactamente el efecto contrario.

“Nos sorprende que, en un modelo de gestión estatal simplificado, desburocratizado y de baja de costos, se haya implementado esta medida de manera inconsulta e intempestiva”, expresaron desde CARBAP.

La entidad remarcó que el nuevo sistema carece de una justificación concreta, ya que actualmente el sector cuenta con mecanismos que garantizan plenamente la trazabilidad de la producción. En ese sentido, destacaron que el Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA) ya cumple con las exigencias de los compradores y permite un seguimiento total de la miel producida en el país.

“El sistema de trazabilidad apícola es elogiado y único en todo el mundo”, remarcaron desde la comisión.

Asimismo, recordaron que esta preocupación fue planteada en reiteradas oportunidades ante las autoridades nacionales. Según indicaron, durante la reunión del Consejo Nacional Apícola realizada en junio de 2024 en Cipolletti, Río Negro, las entidades gremiales ya habían advertido sobre los problemas que podría generar esta implementación, aunque aseguran que no fueron escuchadas.

Frente a este escenario, desde CARBAP plantearon interrogantes sobre el origen de la decisión y los intereses detrás de su puesta en marcha.

“¿A quién le sirve esto? ¿Quién insistió con este sistema y por qué?”, cuestionaron.

Uno de los principales reclamos apunta al impacto operativo que tendrá la nueva exigencia durante la temporada de cosecha, un período clave para el sector donde cada hora de trabajo resulta fundamental.

Desde la entidad señalaron que la obligatoriedad de sumar más trámites digitales desconoce una problemática estructural que atraviesa gran parte del interior productivo: la falta de conectividad estable.

“Si SENASA, en vez de facilitar el mercado de la miel, tiene por objetivo complicar al productor y agregar cada vez más trámites online, obviando que en el país no hay conectividad estable e ignorando la metodología diaria de trabajo, lo logró”, afirmaron.

Finalmente, desde la Comisión Apícola de CARBAP solicitaron una revisión urgente de la medida y reclamaron la apertura de instancias de diálogo con el objetivo de encontrar soluciones consensuadas que permitan sostener la competitividad del sector sin sumar nuevas trabas burocráticas.

“El productor debe poder dedicarse a lo que sabe hacer: producir y agregar valor”, concluyeron.