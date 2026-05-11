Juan Pablo Mondelli presidirá la UCR de Nueve de Julio tras una lista de unidad

La Unión Cívica Radical de Nueve de Julio concretó la renovación de sus autoridades partidarias a través de una lista de unidad, en un proceso que reflejó el acuerdo entre los distintos sectores internos del radicalismo local y que busca fortalecer al partido de cara a los desafíos políticos de los próximos años.

La nueva conducción del Comité de Distrito estará encabezada por Juan Pablo Mondelli, médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires y reconocido en la comunidad por su trayectoria profesional y su compromiso social.

Lo acompañarán en la mesa directiva Ana Gargano como vicepresidenta; Luis Andrés Secreto en el cargo de secretario general; y Magalí Aylen Gómez, ex presidenta de la Juventud Radical, como tesorera.

Además, fue designado como Convencional Provincial titular el contador Diego Luis Spinetta, ex presidente de la UCR local y ex concejal, mientras que Stella Maris Melo ocupará el lugar de convencional provincial suplente.

El nuevo Comité de Distrito también quedó integrado por una amplia representación de dirigentes y militantes que ocuparán los cargos de vocales titulares y suplentes, consolidando una estructura partidaria que combina experiencia y renovación generacional.

Entre los vocales titulares se encuentran Juan Pablo Cornicello, Nuria Monserrat Orefice, Francisco Castagnino, Dalila Noelia Orefice, Jorge Horacio Delamano, Mercedes Beatriz Maidana, Ricardo Garbini, María Cristina Labriola, Federico Defunchio, Mónica Elizabeth Fusari, Claudio Martín Spitale, María Daniela Galo, Alfredo Raúl Ormaechea y María Elena Luberriaga.

En tanto, los vocales suplentes serán Alejandro Omar Gervasi, María del Carmen Ragoy, Walter Ariel Bertolini, Adriana Edith Iparraguirre, Agustín Julio Díaz, Laura Valeria Canavese y Mariano Oscar Giardina.

Juventud Radical

En paralelo, la Juventud Radical de Nueve de Julio también alcanzó una lista de consenso y definió sus nuevas autoridades.

La conducción juvenil estará encabezada por Patricio Longarini, licenciado en Ciencia Política egresado de la UBA, acompañado por Yesmina Toledo como vicepresidenta y Santino Spitale como secretario.

Asimismo, el Dr. Ignacio “Nacho” Palacios integrará la lista de unidad del radicalismo provincial como Convencional Nacional, representando al distrito en uno de los máximos órganos partidarios a nivel nacional.

Desde el partido destacaron que la conformación de una lista de unidad representa una muestra de madurez política y una señal clara de fortalecimiento institucional.

“Tenemos un radicalismo vivo, protagonista y con dirigentes comprometidos con la realidad de los vecinos. La unidad alcanzada demuestra que hay vocación de trabajo colectivo y una clara expectativa de construir una alternativa sólida para 2027”, señalaron referentes partidarios.

Con esta renovación de autoridades, la UCR de Nueve de Julio busca consolidar su estructura interna, ampliar su participación y posicionarse como una fuerza política con protagonismo en el escenario local de cara a los próximos años.