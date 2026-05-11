Scaloni acelera la renovación y sacude a la Selección con una lista que genera polémica

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Mientras el fútbol argentino atraviesa la definición del Torneo Apertura y las copas continentales ingresan en su etapa decisiva, Lionel Scaloni activó formalmente la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. Este lunes se conoció la prelista de 55 jugadores que exige FIFA antes de la confección definitiva de los 26 nombres que viajarán a Estados Unidos, Canadá y México.

La nómina preliminar no pasó desapercibida. Además de ratificar la base del equipo campeón del mundo en Qatar 2022, dejó afuera a futbolistas de peso y abrió un fuerte debate entre hinchas y analistas sobre los criterios del entrenador.

Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, y aunque todavía falta más de un mes para la confirmación oficial, la publicación de esta lista marca el inicio formal del tramo final hacia la defensa del título.

Campeones del mundo que quedaron afuera

Una de las principales sorpresas fue la ausencia de Paulo Dybala. El delantero de Roma, de 32 años, recién volvió a jugar tras una operación en la rodilla izquierda que lo mantuvo inactivo durante tres meses. Si bien reapareció el 25 de abril y este fin de semana completó 90 minutos ante Parma, Scaloni decidió no incluirlo.

Tampoco aparece Ángel Correa, actualmente en Tigres de México y habitual alternativa ofensiva durante varios ciclos de la Selección.

En total, son seis los campeones del mundo de Qatar 2022 que no forman parte de esta prelista:

Paulo Dybala

Ángel Correa

Franco Armani

Alejandro “Papu” Gómez

Juan Foyth

Ángel Di María

En el caso de Armani, ya había anunciado su retiro de la Selección tras la Copa América 2024. Di María, por su parte, también había dado por terminado su ciclo albiceleste pese a algunos rumores sobre un posible regreso.

Las sorpresas de Scaloni

Entre las grandes novedades aparece Santiago Beltrán, arquero de River de apenas 21 años, quien viene de destacarse en el Torneo Apertura y fue clave en la clasificación de su equipo tras atajar dos penales decisivos ante San Lorenzo.

Su inclusión alimenta una curiosa tradición: los tres arqueros titulares en los Mundiales ganados por Argentina surgieron de River:

Ubaldo Fillol (1978)

Nery Pumpido (1986)

Franco Armani (2022)

Beltrán integra una lista de seis arqueros junto a:

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Walter Benítez

Facundo Cambeses

Fuerte presencia del fútbol argentino

Scaloni también incluyó a 12 futbolistas del torneo local, algo que llamó la atención por el peso histórico que suelen tener los jugadores que actúan en Europa.

Entre ellos aparecen:

River:

Marcos Acuña

Gonzalo Montiel

Germán Pezzella

Lucas Martínez Quarta

Aníbal Moreno

Santiago Beltrán

Boca:

Leandro Paredes

Milton Delgado

Lautaro Di Lollo

Tomás Aranda

Racing:

Facundo Cambeses

Gabriel Rojas

La presencia de juveniles como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Milton Delgado también refleja una apuesta a la renovación generacional.

La preocupación por dos titulares

En el cuerpo técnico siguen de cerca la evolución física de dos futbolistas clave:

Cristian Romero: sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y llegará con lo justo al Mundial.

Nahuel Molina: padece un desgarro en el isquiotibial derecho y tendrá al menos tres semanas de recuperación.

Pese a esas molestias físicas, en el entorno de la Selección descuentan que ambos estarán en la lista definitiva.

Messi, rumbo a su último Mundial

Lionel Messi será el gran líder del plantel y disputará su sexto Mundial, un récord histórico para el capitán argentino. Durante el torneo cumplirá 39 años y todo indica que será su última participación en una Copa del Mundo.

Hace pocos días, el rosarino intentó bajar la presión sobre la Selección y señaló que Argentina no llega como principal candidata.

“Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, pero saber que hay otras selecciones que llegan mejor”, afirmó.

Además, mencionó a España, Francia y Brasil como los seleccionados que llegan en gran nivel.

Cuenta regresiva

La lista definitiva se conocerá en las próximas semanas y allí Scaloni deberá tomar decisiones complejas. Entre históricos que quedaron relegados, jóvenes que piden pista y lesiones que generan incertidumbre, Argentina ya empezó a jugar su Mundial mucho antes del debut.

Y como siempre ocurre con la Scaloneta, cada convocatoria genera debate.