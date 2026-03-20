Nueve de Julio aplaude el golazo de Tiziano Perrota de cabeza

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Por la fecha 12 del Torneo Apertura, Banfield recibió a Tigre y logró un triunfo importante, pero la gran noticia no fue solo la victoria, sino la figura de Tiziano Perrotta, surgido de las inferiores del Club y Biblioteca Agustín Alvarez de Nueve de Julio. El delantero abrió el marcador con un cabezazo impresionante que se clavó en el ángulo, dejando sin reacción al arquero rival Felipe Zenobio.

Más allá del gol, la alegría de Perrotta trascendió el estadio. Su familia y allegados celebraron cada acción del joven jugador, y en Nueve de Julio, la comunidad entera festeja ver a uno de los suyos crecer en el deporte que ama: el fútbol. Con humildad, alegría y dedicación, Tiziano juega, se divierte y da felicidad a su equipo, demostrando que el talento puede combinarse con la pasión y el respeto por el juego.

El partido, que se mantuvo parejo en el primer tiempo, tuvo emociones adicionales en la segunda mitad. Una expulsión dejó a Banfield con un jugador menos, obligando a ajustes tácticos, pero incluso así, el Taladro continuó generando oportunidades y mantuvo la iniciativa, mostrando carácter y entrega.

Con esta victoria, Banfield suma tres puntos importantes y Tiziano Perrotta deja una huella imborrable: no solo en el marcador, sino en los corazones de quienes lo vieron crecer y hoy celebran ver a un hijo de la ciudad brillar con humildad, alegría y pasión por el fútbol.