La AFA confirmó que el último partido de la Selección antes del Mundial se jugará en La Bombonera

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Luego de la serie de modificaciones en la agenda previa al Mundial, Argentina anunció de manera oficial el rival, la sede y el día de su último partido en nuestro país antes del inicio de la Copa.

El amistoso será el martes 31 de marzo en la Bombonera, ante Guatemala, desde las 21.

De esta manera, al igual que ocurrió antes de Qatar ‘22, su último cruce en Argentina -antes de la cita mundialista- se disputará en el barrio de La Boca.

El antecedente es el 25 de marzo de 2022: la Selección goleó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias y se despidió del público argentino. Luego, jugó la Finalissima contra Italia y el recorrido siguió hasta Qatar.

En esta oportunidad, además, River no estaba disponible ante la triple fecha de AC/DC en el Monumental.

Todavía no hubo anuncio sobre la venta de entradas.

La última presentación de Argentina en la Bombonera fue el 19 de noviembre de 2024, con el triunfo 1-0 frente a Perú con gol de Lautaro Martínez, por Eliminatorias.

La Selección jugó 36 veces en el Alberto J. Armando con 25 victorias, 8 empates y tres derrotas.

Argentina llegará al Mundial sin haber enfrentado a equipos europeos desde la final de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.