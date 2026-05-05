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Taller gratuito para que adultos mayores aprendar a usar el celular

Comenzará el próximo 19 de mayo y se desarrollará en la sede de la Universidad Popular. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en la dirección de Adultos Mayores, ubicada en Balcarce 735, o bien a través de los teléfonos 610070 y 610071.

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, pondrá en marcha el taller gratuito “Conectando Generaciones”, una propuesta destinada a adultos mayores de 60 años que deseen incorporar herramientas básicas para el uso del celular y las redes sociales.

La iniciativa comenzará el próximo 19 de mayo y se desarrollará en la sede de la Universidad Popular. El objetivo es brindar conocimientos prácticos que permitan a los participantes desenvolverse con mayor autonomía en el entorno digital, facilitando la comunicación y el acceso a servicios.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en la dirección de Adultos Mayores, ubicada en Balcarce 735, o bien a través de los teléfonos 610070 y 610071.

El proyecto contará además con la participación de estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N°7, quienes acompañarán el proceso de aprendizaje, promoviendo un intercambio intergeneracional que enriquece la experiencia de formación.

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