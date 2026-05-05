Las oficinas móviles de ANSES atenderán en Naón y La Niña

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La jefatura de la UDAI (Unidad de Atención Integral) de Nueve de julio, informa a la comunidad que el día lunes 11 de mayo se

llevaran a cabo los operativos previstos en las localidades de Naon y La Niña.

Estos operativos se desarrollan con el objetivo de brindar respuesta a las necesidades de los

vecinos de cada localidad, facilitando el acceso a las prestaciones y servicios que se ofrecen.

Los mismos tendrán lugar en las delegaciones de cada localidad, en los siguientes horarios:

 Naon: de 9:30 a 11:30 hs

 La Niña: de 12:00 a 13:30 hs

Se invita a los vecinos a acercarse en los horarios establecidos, a fin de garantizar una mejor

organización y atención durante el desarrollo de los operativos. Asimismo, se recuerda la

importancia de concurrir con su documento nacional de identidad (DNI), para poder realizar

las gestiones correspondientes.

Se agradece la colaboración y difusión de la presente información.