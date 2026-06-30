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Alerta meteorológica por bajas temperaturas: rige un aviso para un sector bonaerense incluido Nueve de Julio

La Dirección Provincial de Defensa Civil emitió una alerta por bajas temperaturas con efecto leve a moderado en la salud. La advertencia alcanza a la Zona DC 3 y tendrá vigencia durante el miércoles 1 de julio

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La provincia de Buenos Aires se verá afectada por un marcado descenso de las temperaturas, motivo por el cual la Dirección Provincial de Defensa Civil emitió una alerta meteorológica por frío para la Zona DC 3, con vigencia durante el miércoles 1 de julio de 2026.

Según el informe oficial, las bajas temperaturas pueden generar un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Entre los distritos comprendidos por la alerta se encuentran Nueve de Julio, Bragado,  Chivilcoy, Alberti, 25 de Mayo, Saladillo, Roque Pérez, Navarro, Suipacha, Mercedes, Chacabuco, Junín, General Viamonte, Arrecifes, Salto, Carmen de Areco y San Andrés de Giles, entre otros.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, las autoridades aconsejan:

  • Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente en exteriores.
  • Controlar el correcto funcionamiento de los calefactores.
  • No dejar artefactos de calefacción encendidos sin supervisión.
  • Evitar sobrecargar las instalaciones eléctricas.
  • Mantener los ambientes ventilados para prevenir la inhalación de monóxido de carbono.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las medidas de prevención durante la jornada en la que estará vigente la alerta.

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