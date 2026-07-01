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Julia Cereigido se despidió de la subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes

Tras acogerse a los beneficios jubilatorios, fue recibida por la Intendente Municipal, en un cálido encuentro de reconocimiento y despedida.

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En la mañana de ayer, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió en su despacho a Julia Cereigido, quien culminó su gestión al frente de la subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes tras acogerse a los beneficios jubilatorios.
Durante un cálido y cordial encuentro, la jefa comunal expresó su reconocimiento y agradecimiento por el compromiso, la responsabilidad y la dedicación demostrados por Cereigido durante su desempeño en la función pública, destacando especialmente su profesionalismo, su capacidad de trabajo y su permanente disposición para impulsar iniciativas en beneficio de la comunidad.
Gentile resaltó que, a lo largo de su gestión, la funcionaria desarrolló una labor caracterizada por el diálogo, la apertura y la articulación con instituciones, artistas, docentes, deportistas y organizaciones intermedias, promoviendo numerosas propuestas culturales, educativas y deportivas que enriquecieron la vida comunitaria y contribuyeron al crecimiento de estas áreas en todo el distrito.
Asimismo, valoró su rol como una funcionaria proactiva, siempre predispuesta a acompañar proyectos, generar nuevos espacios de participación y fortalecer las políticas públicas vinculadas a la cultura, la educación y el deporte, dejando una impronta de trabajo comprometido y cercano.
Por otra parte, desde el Departamento Ejecutivo se informó que la subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes dejará de formar parte del organigrama comunal.

En adelante, continuarán desarrollando sus funciones de manera independiente las direcciones de Cultura, Educación y Deportes, garantizando la continuidad de las políticas públicas y de las acciones que se llevan adelante en cada una de estas áreas.

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