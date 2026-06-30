Alto acatamiento en Nueve de Julio al paro docente convocado en la provincia de Buenos Aires

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El paro docente convocado este martes por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) registró un alto nivel de adhesión en el distrito de Nueve de Julio, donde la mayoría de las escuelas públicas se vieron afectadas por la medida de fuerza.

De acuerdo con los relevamientos realizados durante la jornada, el acatamiento alcanzó el 88% en el turno mañana, 90% en el turno tarde y 85% en el turno vespertino, reflejando un fuerte respaldo de los trabajadores de la educación a la protesta impulsada por los gremios.

En tanto, en los establecimientos educativos de gestión privada la actividad fue dispar. Si bien algunas instituciones desarrollaron clases con normalidad, en otras hubo una presencia parcial de docentes y una reducción en las actividades habituales.

La medida fue convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, en reclamo de una urgente recomposición salarial y respuestas frente a los reiterados hechos de violencia que afectan a las comunidades educativas.

A través de un comunicado, los sindicatos denunciaron el “ahogo financiero” que atraviesa la provincia y reclamaron la convocatoria inmediata a paritarias para recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Además, exigieron al Gobierno nacional la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Entre los principales planteos también se encuentran la implementación efectiva de medidas para prevenir y erradicar la violencia en las escuelas, el respeto por la jornada laboral docente y el derecho a la desconexión, la revisión del régimen académico para reducir la sobrecarga de tareas, el financiamiento de la educación técnica y la defensa del sistema previsional bonaerense.

Los gremios también solicitaron mejoras en las prestaciones del IOMA y advirtieron sobre el impacto que podrían tener las reformas previsionales impulsadas a nivel nacional sobre el Instituto de Previsión Social (IPS) y los derechos jubilatorios de los trabajadores de la educación.

En Nueve de Julio, la elevada adhesión al paro volvió a poner de manifiesto el malestar del sector docente y el acompañamiento a los reclamos planteados por las organizaciones sindicales, con una marcada reducción de la actividad en las escuelas públicas durante toda la jornada.