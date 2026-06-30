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Wimbledon: Mariano Navone sorprendió de entrada, pero Flavio Cobolli dio vuelta el partido antes de la suspensión

Mariano Navone, número 38 del ranking ATP, comenzó con un sólido 6-1, pero el italiano Flavio Cobolli, décimo del mundo, reaccionó para dar vuelta el partido. Tras quedarse con el segundo set en el tie-break y dominar el tercero por 6-3, el encuentro fue suspendido por falta de luz y se reanudará este miércoles con ventaja para el europeo

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En un partido cambiante y de alto nivel correspondiente a la primera ronda de Wimbledon, Mariano Navone (ATP N.º 38) comenzó de manera impecable al imponerse por 6-1 en el primer set frente al italiano Flavio Cobolli, actual número 10 del ranking ATP.

Tras un inicio dominante del argentino, Cobolli logró recuperarse en un segundo parcial muy disputado. A pesar de mostrar algunas dudas con su servicio, el italiano reaccionó en los momentos decisivos y se llevó el tie-break por 7-6, igualando el encuentro.

Con el impulso anímico de haber emparejado el marcador, Cobolli elevó su nivel en el tercer set y se impuso con claridad por 6-3, pasando a liderar el partido por dos sets a uno.

Al finalizar el tercer parcial, y debido a la falta de luz, las autoridades decidieron suspender el encuentro, que se disputa al mejor de cinco sets, por lo que todavía restaba, como mínimo, un set por jugar.

El partido se reanudará este miércoles, con Cobolli al frente por 1-6, 7-6 y 6-3, en busca de cerrar la clasificación a la segunda ronda, mientras que Navone intentará forzar un quinto set y mantener vivas sus aspiraciones en el césped londinense.

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