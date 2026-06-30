Cuando la Justicia no alcanza: la historia del hombre que convirtió su frustración en un ataque devastador

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El 4 de junio de 2004, un pequeño pueblo estadounidense fue escenario de uno de los episodios más insólitos de la historia moderna.

Durante poco más de dos horas, una topadora blindada recorrió las calles destruyendo edificios públicos y privados mientras las autoridades eran incapaces de detenerla. Al mando de la máquina se encontraba Marvin Heemeyer, un mecánico que aseguraba haber sido víctima de años de injusticias por parte del municipio, de empresarios locales y resoluciones judiciales.

El caso pasó a ser conocido mundialmente como el del “Killdozer”, nombre con el que fue bautizada la topadora modificada por su propietario.

Más de veinte años después, el episodio continúa generando debate entre quienes lo consideran un hombre desesperado y quienes lo describen como un atacante que planificó cuidadosamente un acto de violencia. Todos coinciden en la mirada de la justicia, lo que amplía el debate.

Un mecánico con un negocio en crecimiento

Marvin Heemeyer llegó a Granby – pequeño pueblo de Colorado de 1700 habitantes – en la década de 1990, donde abrió un taller especializado en reparación de silenciadores de automóviles. Había trabajado con maquinaria pesada desde joven y poseía amplios conocimientos de soldadura, mecánica y construcción. Era un hombre robusto, corpulento que lucía 1,93 metros y 109 kilogramos.

Durante varios años su negocio funcionó con normalidad y mantenía una buena relación con muchos vecinos. Quienes lo conocían lo describían como una persona trabajadora, aunque también con un carácter fuerte y poco dispuesto a aceptar decisiones que considerara injustas.

El conflicto que cambió su vida

Los problemas comenzaron cuando las autoridades municipales aprobaron la construcción de una planta de cemento junto a su propiedad. Según Heemeyer, la obra bloqueó el acceso que utilizaba para ingresar a su taller y complicó seriamente el funcionamiento de su negocio.

El mecánico inició reclamos administrativos para revertir la decisión, pero todas sus solicitudes fueron rechazadas. Además, surgieron conflictos relacionados con la conexión del taller al sistema de alcantarillado, lo que derivó en sanciones económicas y nuevos enfrentamientos con las autoridades. Debió pagar una multa de u$s 2.500.

Con el paso del tiempo, Heemeyer llegó a convencerse de que existía una conspiración en su contra integrada por funcionarios municipales, empresarios, personas influyentes del pueblo incluida la justicia. Esa percepción alimentó un profundo resentimiento que terminaría transformándose en un plan de venganza.

Un proyecto construido en secreto

Durante aproximadamente un año y medio trabajó en un galpón donde modificó una topadora Komatsu D355A.

La convirtió en un vehículo prácticamente impenetrable utilizando gruesas placas de acero y capas de hormigón, formando una coraza capaz de resistir disparos de armas convencionales.

Como el blindaje impedía ver el exterior, instaló cámaras de video protegidas por materiales resistentes a impactos, cuyos monitores observaba desde el interior de la cabina.

También incorporó sistemas de ventilación, aire acondicionado, provisiones de agua y alimentos para varias horas, demostrando que había pensado cuidadosamente cada detalle del proyecto.

Una vez terminada la preparación, soldó la escotilla desde afuera, dejando la máquina completamente cerrada. Desde ese momento sabía que no podría abandonarla.

El ataque

En la tarde del 4 de junio de 2004, la topadora atravesó la pared del galpón donde permanecía oculta y comenzó a recorrer lentamente las calles de Granby.

El primer objetivo fue la planta de cemento con la que mantenía el conflicto desde hacía años. Después continuó avanzando hacia distintos edificios que, según sus escritos posteriores, representaban a las personas que consideraba responsables de sus problemas.

Entre los inmuebles dañados hubo edificios públicos, comercios, oficinas municipales, un banco, la sede de un periódico local y otras propiedades relacionadas con quienes aparecían en su lista de enemigos.

Las fuerzas policiales intentaron detener el vehículo utilizando armas de fuego e incluso explosivos, pero el blindaje resistió todos los intentos. Durante el recorrido, también se registraron disparos efectuados desde el interior de la máquina.

Dos horas de destrucción

El recorrido duró poco más de dos horas.

A pesar de la magnitud de los daños materiales, las autoridades lograron evacuar las zonas afectadas con rapidez, evitando que hubiera víctimas entre la población.

Finalmente, la topadora quedó inmovilizada al caer parcialmente dentro del sótano de un edificio tras sufrir una falla mecánica. Sin posibilidad de continuar avanzando, Heemeyer decidió quitarse la vida con un arma de fuego.

Cuando los equipos de rescate lograron abrir el vehículo varias horas después, encontraron su cuerpo dentro de la cabina.

Fue la única víctima fatal de toda la jornada.

Los escritos que dejó

Tras el ataque, los investigadores hallaron grabaciones de audio, notas manuscritas y documentos en los que Heemeyer explicaba sus motivaciones.

En ellos afirmaba que había intentado resolver el conflicto por vías legales y que llegó a la conclusión de que solo podía responder mediante la fuerza. También sostenía que actuaba convencido de estar haciendo justicia frente a un sistema que, según él, lo había perjudicado deliberadamente.

Sin embargo, las investigaciones oficiales concluyeron que muchas de las situaciones denunciadas por Heemeyer respondían a decisiones administrativas comunes y que varios de sus conflictos se habían agravado por su negativa a aceptar distintas alternativas propuestas por las autoridades.

Qué ocurrió con el “Killdozer”

Tras finalizar la investigación, las autoridades decidieron desmontar completamente la topadora blindada.

Las piezas fueron distribuidas entre distintos depósitos de chatarra para impedir que el vehículo se convirtiera en un objeto de culto o peregrinación para admiradores del ataque.

Un caso que sigue generando debate

Con el paso de los años, la historia de Marvin Heemeyer se transformó en un fenómeno de internet. Documentales, libros y miles de publicaciones en redes sociales mantienen vivo el recuerdo del episodio.

Mientras algunos sectores lo presentan como un hombre que reaccionó ante lo que consideraba una sucesión de injusticias, otros recuerdan que preparó durante meses un ataque deliberado contra personas e instituciones, poniendo en riesgo numerosas vidas.

Lo cierto es que el llamado “Killdozer” permanece como uno de los episodios más extraordinarios de violencia individual registrados en Estados Unidos: una mezcla de planificación, resentimiento y capacidad técnica que terminó convirtiendo un conflicto local en un hecho conocido en todo el mundo.

Las discusiones en la actualidad tienen en la mira el rol de la justicia. Poder del Estado que en varios país es cuestionada.

Fuente: Infobae